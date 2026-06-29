Dichos y hechos en la relación México-EU

Emilio Vizarretea. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En pleno Mundial de Futbol, y ante la efervescencia triunfadora de la Selección Mexicana, la presión del gobierno de EU sobre México, en particular contra la clase política, se ha acrecentado. Hay una diplomacia silenciosa que surge en declaraciones, negociaciones del T-MEC y los datos que Trump presenta como logros propios. Surgen alertas terroristas, amenazas arancelarias, solicitudes de deportaciones, descalificaciones públicas y mediáticas y múltiples advertencias contra cómplices de narcoterroristas. Construyen un discurso de intervenciones en todos los niveles de seguridad y de la política entre México y EU.

Previo al inicio del Mundial de Futbol el pasado 10 de junio, al firmar la Secure America Act, en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que habían disminuido a cero migrantes irregulares para acceder a EU, que se redujo 60% el flujo general de fentanilo y que cayó 97% el ingreso de droga por rutas marítimas, también advirtió que “ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”. De igual forma, emitió EU una alerta de seguridad para viajeros en México, bajo la categoría de riesgo por terrorismo.

Así, el presidente Trump en el cierre de su discurso en la Cumbre del G7, en Evian, Francia, el 17 de junio pasado, señaló que “los cárteles controlan México. Es triste”. Y señaló que se enfocarán en “atacar el narcotráfico por vía terrestre”, que las drogas en EU, “pasan por México”. De ahí se desprendieron varios mensajes.

En entrevista televisiva, en el programa American Thought Leaders, Sara Carter, zarina antidrogas de EU, expuso que la estrategia de Washington es desmantelar las estructuras operativas, como las redes financieras y de protección política que permiten en México el funcionamiento del narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, difundió un mensaje en redes sociales donde asegura que el pueblo mexicano merece un gobierno que garantice mejores condiciones de seguridad, libertad y Estado de derecho, reavivando el debate público en EU.

Markwayne Mullin, secretario de seguridad nacional de EU, al testificar ante la Cámara de Representantes, afirmó que existen nueve cárteles que dominan la frontera norte de México y realizan actividades de narcoterrorismo y trata de personas, utilizan drones y construyen túneles, para combatirlos han ubicado siete nuevas bases militares en la frontera sur de EU.

El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa y el CJNG son prioridad número uno para la seguridad de EU y el combate al fentanilo. Enfatizó que EU espera y merece que la DEA elimine esta amenaza. El embajador Johnson enfatizó que “la lucha contra el narco debe unirnos, no dividirnos. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida”.

La respuesta gubernamental mexicana ha sido ganar tiempo, defensa de soberanía y solicitud de pruebas.