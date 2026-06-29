De la producción (1/2)

¿Por qué es importante la producción de bienes y servicios? En primer lugar, porque con ellos satisfacemos necesidades y querencias (en un próximo Pesos y Contrapesos explicaré la diferencia entre necesidades y querencias, entre sobrevivir y vivir mejor). En segundo lugar, porque para producirlos hay que trabajar y, gracias al trabajo, generamos los ingresos necesarios para poder comprarlos. En tercer lugar, porque con ella se mide el crecimiento de la economía.

¿Por qué es importante que la producción de satisfactores crezca lo más posible? Porque el problema económico es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, mucho menos gratis. Condición para minimizarla (en el entendido de que nunca la eliminaremos, de que nunca viviremos en un mundo en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quiera, y gratis), es que la producción crezca lo más posible.

¿De qué depende la producción? De las inversiones directas, que se destinan, inmediata o mediatamente, a producir, distribuir y ofrecer bienes y servicios, inversiones que incluyen a la investigación científica y al desarrollo tecnológico (piénsese en los teléfonos celulares o en las computadoras personales, ¿cuánta investigación científica y desarrollo tecnológico hay detrás?); a la invención y producción de más y mejores herramientas, maquinaria y equipo; a la construcción de instalaciones (fábricas, bodegas, centros de distribución, centros comerciales, oficinas, etc.), de infraestructura de comunicaciones (desde satélites hasta redes físicas de transmisión), y de transportes (carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, etc.); a la formación y perfeccionamiento de capital humano (conocimientos, habilidades y actitudes), que eleva la productividad del trabajo, condición para el aumento de las remuneraciones.

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¿De quién depende la producción? De los empresarios, quienes realizan las inversiones directas para producir bienes y servicios, para crear empleos y generar ingresos, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que es el fin de la economía. Se trata de que vivamos bien, de que satisfagamos correctamente nuestras necesidades, y de que vivamos mejor, de que satisfagamos adecuadamente nuestras querencias.

¿Cómo andamos en materia de producción de bienes y servicios, con todo lo que ello implica: empleos, ingresos, bienestar? ¿La producción de bienes y servicios, está creciendo lo más posible? Antes de responder, un poco de historia.

Entre 1935 y 1981 la producción de bienes y servicios creció, en promedio anual, 6.17%. En 1982, consecuencia de la Docena Trágica (los sexenios de Luis Echeverria, 1970- 1976, y de José López Portillo, 1976 - 1982), se perdió el crecimiento elevado, y de 1982 a 2025 el crecimiento promedio anual fue 2.10%. Antes de continuar, un poco de expectativas.

Según el promedio de las 43 respuestas recibidas por el Banco de México en su encuesta de mayo a los economistas del sector privado, el crecimiento promedio anual de la producción entre 2027 y 2036 será 1.86% (malo), por debajo del promedio del 2.10% (peor).

Ahora sí, ¿cómo va la producción de bienes y servicios? Para responder, recurro al Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE.

Continuará.