El precio del salto en Nuevo León

La política y la justicia administrativas vuelven a cruzar caminos en un episodio que amenaza con alimentar la percepción de que algunos cargos públicos pueden convertirse en plataformas de promoción personal. La magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri Gutiérrez, aparece en el centro de una controversia derivada del litigio fiscal que enfrenta el Gobierno de Nuevo León con el Servicio de Administración Tributaria, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, por un adeudo que supera los 6 mil millones de pesos y que tiene antecedentes en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco.

La proximidad del término del encargo de Zulema Mosri incrementa las especulaciones sobre sus aspiraciones políticas. Diversas versiones apuntan a un eventual interés por obtener una candidatura a diputada federal por Movimiento Ciudadano, partido que gobierna Nuevo León bajo el liderazgo de Samuel García. Esta circunstancia ha colocado bajo escrutinio cualquier decisión relacionada con el litigio fiscal que actualmente se analiza en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El caso adquiere una dimensión mayor debido a la relevancia económica del adeudo y al contexto político nacional. No se trata únicamente de un diferendo administrativo, sino de un expediente que podría afectar las finanzas públicas y generar cuestionamientos sobre la independencia de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia fiscal. La sola percepción de un posible conflicto de interés puede resultar tan dañina como la existencia misma de una irregularidad.

La interrogante de fondo no gira únicamente alrededor de Zulema Mosri Gutiérrez o de Samuel García, sino sobre la capacidad de las instituciones para resistir presiones políticas y aspiraciones personales. La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será observada no sólo por el Gobierno de Nuevo León o por el SAT, sino también por quienes consideran que la autonomía judicial debe permanecer ajena a cualquier cálculo electoral.

Señalamientos a funcionarios. La salida definitiva de Víctor Rodríguez Padilla del sector energético federal, quedó confirmada luego de que la Secretaría de Energía aclarara que el exdirector general de Pemex no ocupa actualmente ningún cargo dentro de la administración pública, al precisar que el anunciado nombramiento al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) nunca se formalizó conforme a los procedimientos institucionales. Su condena es el video y los señalamientos de María Felicia Jiménez, quien lo acusó de una presunta agresión física. En los hechos, su permanencia al frente de Pemex ya se había vuelto insostenible tras una serie de renuncias constantes que presentaba una y otra vez ante Palacio Nacional, además del desgaste de su gestión y una pérdida de capacidad de conducción dentro de la empresa productiva del Estado. A ello se sumaron diversos episodios negativos ocurridos durante su administración, varios de los cuales siguen sin una explicación pública clara, dejando pendientes que continúan alimentando cuestionamientos sobre el manejo de la petrolera y, por supuesto, los problemas de la empresa productiva del Estado.

Chapultepec en el Mundial. La transformación del antiguo espacio de la Feria de Chapultepec en Aztlán Feria de Chapultepec comienza a mostrar uno de sus principales atributos: la capacidad de convertirse en un punto de reunión para grandes acontecimientos culturales y deportivos. Bajo la operación de Grupo Prodi, que dirige José Miguel Bejos, el parque reunió a miles de aficionados durante los encuentros de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, consolidando una alternativa accesible para vivir el Mundial 2026 en la capital del país. El proyecto construye una experiencia colectiva que combina entretenimiento, gastronomía y actividades culturales. La instalación de nodos alternos en el Bosque de Tláhuac y en el Parque de las Américas permitió ampliar el alcance del programa, mientras la entrega de brazaletes con acceso gratuito hasta septiembre, fortalece el vínculo entre el evento deportivo y la oferta recreativa permanente del parque.

Voz en off. MINI trae a México el nuevo John Cooper Works GP Inspired Edition, una edición especial inspirada en el icónico John Cooper Works GP de 2019, considerado el MINI más rápido de la era moderna. Este deportivo destaca por su exclusiva configuración en color Legend Grey con techo y espejos en Chili Red, rines de 18 pulgadas y detalles exclusivos de diseño. Bajo el cofre incorpora un motor MINI TwinPower Turbo de 2.0 litros que desarrolla 231 caballos de fuerza y 380 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática deportiva de doble embrague de siete velocidades con paletas al volante, combinación que ofrece un desempeño sobresaliente tanto en carretera como en pista. Además, integra el sistema Driving Assistant con cámaras, radar y asistentes avanzados de seguridad, reforzando la apuesta de MINI por combinar deportividad, tecnología y exclusividad en esta edición ya en México…