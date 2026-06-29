El depredador siempre se come a la presa

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

David Michôd (Sídney, 1972) es parte fundamental de una nueva generación de cineastas australianos que, a partir de principios de los años 2000, rompieron el statu quo con nuevas propuestas audiovisuales que han marcado tendencia a nivel mundial.

Australia es un país sumergido en particularidades y como en otras sociedades, en muchas contradicciones. Es una democracia parlamentaria aglutinada a una monarquía constitucional y a una federación de seis estados y diez territorios. Es habitada por una de las mayores poblaciones nacidas en el extranjero.

Sobresale a nivel internacional por su calidad de vida, sistema de salud y educación, libertad económica y derechos constitucionales.

En el teatro y en el cine han exportado a muchos de los grandes talentos del mundo. Dentro del medio del rock clásico, les han dado origen a algunas de las mejores bandas de la época contemporánea. Grupos como AC/DC, INXS, Midnight Oil y Nick Cave and the Bad Seeds.

Pero como todo en la compleja naturaleza de la humanidad, Australia tiene un lado luminoso y otro oscuro. Su origen como nación cuenta con la matanza y represión de las culturas aborígenes, y con la notoriedad de que su vasto territorio fue una prisión para algunos de los criminales más peligrosos de la corona inglesa.

Reino animal (2010) es, sin duda, el filme que puso en el mapa a David Michôd y nos manifestó su inquietante y singular visión.

La historia nos retrata la vida de una familia criminal en los barrios más peligrosos de la ciudad de Melbourne. Los Cody son en la fachada una típica familia de clase trabajadora, pero más allá de las apariencias son una brutal organización de la delincuencia urbana que está dispuesta a hacer lo que sea para salir adelante. El clan es comandado por Janine “la pitufa” (la extraordinaria Jacki Weaver), una matriarca, quien es tanto amorosa como sanguinaria.

Hay un cierto orden y respeto que todos comparten, pero cuando el joven Joshua Cody (James Frecheville) es manipulado por el sargento Leckie (el siempre confiable Guy Pearce) para que sea un informante en contra de su familia; Joshua cae víctima de la ira de los Cody y especialmente de su tío Pope (uno de los grandes actores de nuestra época, Ben Mendelsohn) —un perturbador sociópata que no se detendrá en su objetivo por destruir a su sobrino y a todos en su vida—.

Reino animal es implacable en su construcción dramática y narrativa. La ciega voluntad de la familia Cody consume la energía de nuestros personajes.

A través de un lenguaje visual, tanto inminente como visceral; una atmósfera escalofriante gracias a la fotografía de Adam Arkapaw, la música de Antony Partos y el brillante trabajo actoral de todo el reparto, imaginan un inconfundible drama familiar envuelto en una de las mejores cintas de crimen y thriller de los últimos veinte años.

La película está disponible en Prime Video.