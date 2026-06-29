“Es un desastre”

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

1. Se querían deshacer de Irán de la Copa del Mundo y lo lograron.

No les permitieron quedarse en las ciudades donde jugaron, sino los obligaron a aquello de juegas y te vas. El presidente de la FIFA aseguró que les iba a ayudar en todo cuando los fue a visitar al vestidor. Evidentemente no pasó nada; los de pantalón largo andan hermanados con Donald Trump al que le inventaron un premio de paz en plena guerra en el Medio Oriente.

Los iraníes hicieron todo lo posible por al menos mitigar el burdo trato en Estado Unidos y el de los de pantalón largo. Sin embargo, no había manera. Todo estaba definido desde Washington, y por más que quisieron dialogar y atemperar ánimos, fue materialmente imposible.

El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, le ha pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que le plante cara a Estados Unidos tras el trato recibido a su selección. Lamentablemente no va a pasar. En el partido contra Egipto le anularon un gol en el tiempo de compensación que les daba la calificación a la siguiente ronda por primera vez en su historia.

En una decisión sin pies ni cabeza, con todo y consulta con el VAR, anularon el gol. Fue triste y doloroso ver cómo los jugadores iraníes corrían emocionados en plena euforia por lo que era su mayor gesta en un Mundial. Las calles de Irán enloquecieron por minutos para después, con rabia y frustración, vivir en carne propia una decisión injusta; le digo, se trataba de echarlos y lo terminaron por lograr.

El capitán del equipo iraní, Mehdi Taremi, definió lo vivido por la selección de su país: “Esto es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es; ¿quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¡No sé…Tenemos que luchar absolutamente contra todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar… y tenemos que volver a Tijuana… han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, creo que lo quieren así, nos quieren afuera.

“Es un desastre la Copa del Mundo, un desastre”, concluyó Taremi; lo lograron.

2. El extraordinario 0-0 entre Portugal y Colombia dejó claro que hay que anotar a los colombianos, sin exagerar, entre los favoritos. Portugal casi le pedía al árbitro el final del juego.