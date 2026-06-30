Los aspirantes de Morena, inician sus trabajos en semanas

La pasarela morenista para definir las candidaturas a 17 gubernaturas en 2027, disfrazadas de Coordinaciones de Defensa de la Transformación, terminó por convertirse en una larga fila de mercado sobre ruedas, que incluyó a los aspirantes de Verde y PT, y sumó al final a 227 pretendientes a esos cargos. El resultado fue el esperado, hay dados cargados, de antemano saben quienes recibieron ya el dedazo, por eso se retiraron Saul Monreal, Félix Salgado Macedonio y otros políticos que empujaron hasta el último momento para ser palomeados.

Este proceso parte de una ilegalidad, pues abrieron ya el proceso que marca la ley para iniciar campañas políticas, A morena poco le importo que lo critiquen, fue dado el dedazo impunemente. La Comisión de Elecciones que preside Citlalli Hernández se enfrentó a su primera prueba de fuego porque deberá eliminar de un solo tajo a 125 de esa larga lista de aspiracionistas políticos, para que sólo queden los 102 que deberán participar en las encuestas de las que surgirán los coordinadores de Defensa de la Transformación para los 17 estados con elecciones a gobernador en 2027.

La drástica depuración, que seguramente causará no sólo gritos de dolor, sino de pasión, y que podría desbordarse en algunos casos para llegar a presentar recursos ante el Tribunal Electoral o a rompimientos internos y el surgimiento de tribus que se pintarán la cara de guerra para ir a la venganza político-electoral en los estados en pugna, es desde ya la principal preocupación de Citlalli Hernández y de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

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Tan esa así, que apenas concluyó el registro y ambas ya estaban lanzando llamados a la unidad y a la no ruptura ni discordias.

Y si esos conflictos internos elevarán el ambiente político y las querellas internas a niveles insospechados en los estados más disputados, ni se diga lo que pasará donde en lugar de candidatos de Morena sean entregadas las Coordinaciones de Defensa de la Transformación (cargo con que se busca encubrir el nombramiento de candidatos a gobernador) a aspirantes propuestos por el Partido Verde y el PT.

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El desastre electoral anunciado de la 4T no concluye aquí, sino que hay que recordar que el Verde ya se agandalló la candidatura de San Luis Potosí para su senadora Ruth Miriam González, a quien todos los sondeos dan como ganadora absoluta desde hoy y quien además es esposa del gobernador saliente, Ricardo Gallardo. Por cierto este gobernador está acusado no solamente de ser un manipulador para favorecer a la senadora, porque también tiene un curriculum muy cuestionable, en donde ha sido acusado de todo.

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El priista Alejandro Moreno, quien ayer tuvo una importante reunión con los dirigentes de la Confederación de Partidos Políticos, COOPPPAL, porque son una oportunidad para denunciar a los malos gobiernos y una defensa de la democracia.

Y por otra parte, el líder del tricolor señala que está claro, los principales informantes ya ha quedado ahora acreditado con ejercicios periodísticos profesionales, pero también por dichos, mismos dichos de integrantes de morena, que son los que están yendo a los Estados Unidos.

Incluso ya hay unos que tienen categoría, es lo que se ha señalado, de tener vínculos ya institucionales, formales con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias en los Estados Unidos, y son los que están yendo a cantar.

Entonces, como se dice comúnmente, cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que saltan son las ratas. Y yo creo que entre ellos se van a empezar a echar culpas, se van a empezar a acusar, presentarán información, porque tenemos los datos que son públicos y publicados de que quienes están imputados son gobernadoras, gobernadores, legisladores, integrantes de los gobiernos de morena en los últimos ocho años.

Y esto va a dar pie a que haya más investigaciones, a que tengan más información y a que tenga que ser un gobierno, que no es el gobierno de México, quien haya investigado y quien verdaderamente sancione y castigue a todos estos narcopolíticos de morena.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la respuesta del Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, ante las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en la Sierra Negra de Puebla han provocado severos deslaves y el bloqueo de tramos carreteros en la región, particularmente en la vía que comunica a San Miguel Eloxochitlán con Tlacotepec de Porfirio Díaz. Esta se ubica en la frontera con Veracruz y Oaxaca. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que se mantiene en comunicación directa con el gobierno estatal, el cual le reportó que la contingencia fue atendida con equipos y maquinaria adquiridos por la administración poblana, lo que permitió responder de manera oportuna a los daños. Sheinbaum explicó que, tras consultar con el gobernador, este le confirmó que no era necesario el apoyo del Gobierno federal en este momento, ya que los recursos estatales fueron suficientes para atender los incidentes derivados de las precipitaciones.“Me dijo que no necesitaba apoyo federal en este momento, ellos compraron una serie de equipos y les ayudaron mucho, sobre todo a abrir un camino que se cerró”, señaló.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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