A la autoridad veracruzana poco importa, la libertad de expresión  

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En Veracruz el pueblo la consideran a la gobernadora, Rocío Nahle, como una persona, sin alma, ni corazón, insensible ante la desgracia, a la que solamente la mueve la ambición por el poder y el dinero. Ella ha operado persecución de periodistas, que al final los lacayos los han asesinado. Y su gobierno calla, nunca acepta su responsabilidad.

Ella es una de las beneficiarias de la Cuarta Transformación, ya que, siendo oriunda de Zacatecas, estaba imposibilitada para ser candidata al gobierno de Veracruz, por lo que fue fácil para la mayoría de Morena en el Congreso local, reformar la Constitución. Libre de ese candado, las cosas se facilitaron para la entonces secretaria de Energía que se enfiló sin enemigo al frente como aspirante al gobierno veracruzano.

De nada sirvió la oposición de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien se desgañitaba diciendo que él había ganado la encuesta de su partido, por lo que fue compensado a cambio de su silencio con una senaduría.

Ya despejado el camino Rocío sorteó cuanto obús le fue lanzado en campaña, como los bienes raíces acumulados en su cuenta personal durante su desempeño como titular de la secretaría de Energía.

Rocío ganó abultadamente la elección de junio de 2024, aunque hay quienes señalan que se sirvieron con la cuchara grande las huestes morenistas para llenar las urnas.

Su gobierno ha sido de constante reproche de sus gobernados, a los que, simplemente, no atiende y sus prioridades están lejanas de su actuar de gobernante.

En su desempeño ha tenido varios tropiezos, como el de no responder en tiempo y forma a la inundación en Poza Rica, la que catalogó como un pequeño desbordamiento del río Cazones. Lo mismo sucedió con el derrame petrolero en las costas del Golfo y lo minimizó, considerándolo como un goteo que dejaba manchas en la arena. La gobernadora nunca acepta nada, se burla de todo, solo gobierna para unos cuantos guachicoleros.

Su desidia queda de manifiesto con lo ocurrido con la periodista Roxana Guzmán, la que fue sacada de su domicilio con lujo de fuerza y aunque el hecho fue reportado en todos lados, la Fiscalía veracruzana tardó once días en tomar el asunto por su cuenta.

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Al entrar a la portería el penal que dio a Marruecos el pase a los octavos de final, muchos voltearon a ver al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ya tiene fama de que todo lo que toca lo daña, y es que él estaba muy entusiasmado apoyando a Países Bajos…

Por cierto, anteayer su gobierno tropezó con el intento de no pagar un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos, fincado por el SAT por no entregar a la administración retenciones del ISR, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la resolución del litigio del Gobierno que buscaba evadir.

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En Michoacán, llamó la atención que buscan tener cargo de delegados o coordinadores estatales en la defensa de la transformación, osea el primer paso a ser candidatos, Netzahualcóyotl Alanís Luna y Netzahualcóyotl Alanís Pedraza, padre, o hijo.

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