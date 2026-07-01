• Horas decisivas para el T-MEC

Nos comentan que en el contexto mundialista, nuestro país también busca anotar un gol de oro en materia comercial, al lograr la ampliación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, una hazaña que no suena para nada fácil, después de que desde Washington suenan algunas advertencias de que el presidente Donald Trump se alista para declarar formalmente su deseo de no prorrogar la vigencia del histórico acuerdo. Sin embargo, quien tiene en sus manos la representación de nuestros intereses en la región, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lanzó un mensaje para que nadie se ponga a adelantar tragedias, pues aclaró que incluso si Trump se levanta del juego, existen mecanismos que harán que el T-MEC permanezca al menos una década, aunque, claro, con revisiones anuales o incluso plantearse renovaciones por 16 años o más. De cualquier manera, como dijo el funcionario, habrá que estar atentos a la reunión que sostendrá este miércoles con sus pares de Canadá y EU, donde habría conclusiones interesantes al respecto. Atentos.

• Invitado “de lujo”, hoy sancionado por acoso

Y nos piden no perder de vista la suspensión por un año que le aplicó la Universidad Complutense de Madrid, tras denuncias de acoso sexista, al político español fundador del partido de izquierda Podemos, Juan Carlos Monedero. Y es que entre quienes conocen de cerca el acontecer en los entornos del Poder Judicial de inmediato nos recordaron que ese polémico personaje, que también fue asesor del dictador venezolano Hugo Chávez, fue invitado en mayo pasado por la ministra Lenia Batres a impartir una conferencia sobre democracia. Y por si fuera poco, el evento en el que participó ocurrió en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya tino el de la ministra, nos comentan, porque resulta que cuando Monedero vino al país ya se conocían las acusaciones en su contra. Por lo pronto, ayer el político confirmó que recibió la suspensión y se informó además que deberá cumplirla durante seis meses más, pues durante los otros seis previos ya se le aplicaron medidas cautelares. Uf.

• Tirititos

Con la novedad de que los bandos chairo y fifí en las benditas redes ayer no se dieron ni tiempo de disfrutar del triunfo de la Selección Mexicana. Nos cuentan que en esos territorios donde, es sabido, disfrutan arrojándose mutuamente lodo, ayer andaban intentando colocar videos criticando a sus adversarios. Del lado de los afines a la 4T andaban muy felices exhibiendo, por ejemplo, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el estadio Azteca. No tuvieron que batallar mucho para hallar el material porque el mismo Alito publicó las imágenes. Sólo que el bando chairo las retomó para tratar de cargarle pila diciendo que había gastado miles de pesos en sus accesos al juego. Ah, pero los fifís no se quedaron atrás y a ellos se les vio muy indignados mostrando imágenes de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial Mexicano, también en las gradas del estadio, a la que pretendían señalar por no sujetarse a los parámetros de austeridad. Chairos y fifís quedaron empatados con sendos tirititos, nos comentan.

• Estreno estelar

El que no quiso perder cámara en su primer ejercicio de rendición de cuentas fue el recién nombrado auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández, quien, en la presentación del primer informe de resultados de la Cuenta Pública 2025, llegó ante el Congreso de la Unión con la evidencia de haber gestionado 21 denuncias penales ante la FGR por un posible daño al erario de 600 millones de pesos, esto, dijo ante legisladores, gracias a la aplicación, en sus primeros 100 días al frente de la ASF, de nuevas atribuciones para no esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización. El informe de Aureliano, nos dicen, también vino acompañado de un listado de ajustes internos y apretones de tuercas que buscan modernizar y hacer más eficaz el papel del órgano que vigila el uso adecuado de los recursos públicos federales, como la creación de la Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis, encaminada a detectar esquemas de riesgo y operaciones irregulares y de una Unidad de Atención con la que, por primera vez, la población tendrá la oportunidad de denunciar casos de corrupción por Internet. Ahí el dato.

• Desempolvan a un exgóber

Rara decisión, la que, nos cuentan, llevó al Congreso de Coahuila a desempolvar al exgobernador priista Miguel Ángel Riquelme, al ser designado como alcalde de Torreón —un municipio que ya había gobernado—, en sustitución del fallecido edil Román Alberto Cepeda. La invocación del veterano —que, nos dicen, levantó varias cejas en el entorno político dentro y fuera de esa entidad— hizo que Riquelme pidiera licencia para dejar su escaño en la Cámara alta en manos de su suplente, Gabriel Elizondo Pérez, quien, por cierto, coordina los programas sociales del gobierno de Coahuila. Nos explican que ahora que el antiguo góber asume la responsabilidad de terminar la administración que Cepeda dejó inconclusa —hasta diciembre de 2027—, puede que Riquelme Solís tenga la oportunidad de capitalizar de alguna manera su retorno a un ayuntamiento que le dio la etapa más visible de su carrera política y que lo catapultó a convertirse en mandatario estatal y uno de los pocos cuadros pesados que todavía le quedan al priismo.

• Cumpleaños con méritos

Ahora que la Guardia Nacional llegó a su séptimo aniversario, nos piden no perder de vista la sustancia del reconocimiento que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum a esta corporación que reemplazó a la antigua y cuestionada Policía Federal. La mandataria puso a esta institución de seguridad pública en un papel preponderante de la estrategia de seguridad de su sexenio, ya que dijo que parte del proceso de consolidación de este cuerpo policial —que incluyó el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional— también explica la reducción de homicidios dolosos de 46 por ciento desde que ella asumió el poder en octubre de 2024. Sheinbaum recordó que, como parte de un cambio drástico del modelo de seguridad, la Guardia Nacional esté capacitada no sólo para patrullar y combatir la criminalidad, pues cuenta con una formación que le permite apoyar a la población en situaciones de desastres naturales y para salvaguardar las instalaciones estratégicas de México, incluso la comparó con la Guardia Nacional que sirvió a la patria en el siglo XIX, durante la invasión estadounidense.