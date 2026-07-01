La guerra de los mundos

Para todos era conocido que este es el último Mundial de un futbolista que marcó una época: Lionel Messi. El jugador argentino disputa sus últimos minutos del torneo que durante toda su carrera fue marcando su historia personal. Desde las comparaciones con Diego Maradona, hasta el propio reclamo del hincha argentino porque argumentaba con cierto delirio que Messi amaba más jugar para Barcelona que para La Albiceleste. Hasta que finalmente en Qatar, hace cuatro años, el nacido en Rosario logró conquistar el ansiado Mundial derrotando a Francia en una de las mejores finales de todos los tiempos y así, finalmente toda la Argentina se rindió ante él.

Con 39 años recién cumplidos y después de incorporarse a la MLS en 2023, todos pensábamos que esta Copa del Mundo sería más simbólica que otra cosa para Messi, pero el nivel que ha sembrado en cada uno de los encuentros que ha disputado ha dejado boquiabierto a más de uno. En este contexto, el otro gran ídolo que también está disputando su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo, el que para muchos es el rival de Lionel y para otros, la máxima leyenda en toda la historia del futbol, sería también el foco de atención porque 2026 es la última gran oportunidad para que CR7 conquiste el título que le falta. El portugués también ya marcó goles en este mundial, con lo que escribe su nombre en la historia siendo el único futbolista en anotar en seis mundiales distintos.

En esta lucha y desgastante comparativa entre ambos futbolistas que son leyendas absolutas, durante este torneo ha emergido nuevamente el heredero al trono, Kilyan Mbappé. El astro francés está regalando a todos los aficionados sus mejores presentaciones. Ayer marcó nuevamente ante Suecia un par de goles, con lo que alcanzó a Lionel Messi en el liderato de goleo del presente campeonato y se pone a sólo un tanto de igualar a Messi como líderes únicos en la historia de los mundiales. Han reescrito la manera de entender el futbol. Jugadores más longevos, más resistentes, con entrenamientos personalizados y ultraprofesionales.

Este frenesí de goles entre ambos futbolistas tiene a todo mundo alucinando. Además, los números del futbolista francés son una locura, porque tiene por delante dos otres mundiales más para dejar el listón casi inalcanzable para los mortales. Tal vez en este momento porque los nombres de Messi y Ronaldo siguen vigentes, no se habla mucho de lo que está haciendo Kilyan, pero en su debido momento el planeta entero reconocerá la grandeza de este futbolista. Los mundiales sirven justamente para dimensionar los límites y logros de sus protagonistas.

No sabemos hasta dónde llegarán estos fuera de serie en este Mundial, estos futbolistas que parecen venir de mundos extraterrestres. Los cruces, el destino y el gran partido Colombia en Miami, parecen habernos robado nuevamente la posibilidad de ver a Messi enfrentarse a Cristiano Ronaldo en un mundial; pero tal vez podemos ver a CR7 enfrentarse a Mbappé en semifinales en Dallas. Por otra parte, la llave de Argentina podría arrojar un nuevo derbi de las Malvinas ante los ingleses y luego darse la revancha para los franceses. Aún falta mucho y pase lo que pase, lo que se viene para los aficionados al futbol será cine en su máxima expresión artística.