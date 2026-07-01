Sí, si ganó….

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

¿Y si sí ganaba México a Ecuador, anoche en el Estadio Azteca? Fue la insistente pregunta antes del juego de anoche…

Y sí, sí ganó y por primera vez en 40 años pasó a octavos en la final del tercer Mundial de Futbol en el que es sede, y al final del partido, dentro y fuera del Coloso de Santa Úrsula, en el Zócalo y en cuanto espacio miles de aficionados se congregaron frente a pantallas y estalló el entusiasmo, las porras, el ondeo de banderas tricolor, la música, los bailongos y coros para festejar un triunfo que anticipadamente se esperaba difícil y que, logrado, desató la euforia de millones de mexicanos de todas las edades que hasta la medianoche y madrugada continuaba...

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante el inminente anuncio que hará el presidente Donald Trump sobre el T-MEC y la posible negativa de Estados Unidos a refrendar por 16 años que ese tratado continúe, como el mandatario republicano lo ha advertido reiteradamente, cundió el temor dentro y fuera del Gobierno de que así fuera por las consecuencias que tendría para México que exporta a ese país 80 por ciento de lo que produce.

En la ceremonia del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, la Presidenta Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad de su gobierno de atención a las causas de violencia, fortalecimiento de inteligencia e investigación, coordinación institucional y consolidación de ese organismo.

Habrá que ver si el optimismo que priva entre algunos dirigentes de organizaciones empresariales de que el tratado trilateral de México con EU y Canadá llega a ser refrendado por 16 años, como lo ha planteado la Presidenta Sheinbaum, o Trump cumple su amenaza de que su país se retire de ese acuerdo.

Frente a la amenaza de que investigaciones del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense y de las principales agencias de inteligencia de ese país involucren a militantes de Morena, incluidos varios de sus gobernadores o funcionarios públicos, su dirigente nacional, Ariadna Montiel, declaró que serán inflexibles en defensa de sus liderazgos e insistió en que deben exhibirse pruebas de presuntas responsabilidades.

Acaso coincidencia, pero justo cuando la justicia de Estados Unidos investiga a algunos gobernadores de entidades en México, se difundió que el gobierno de San Luis Potosí contrató a un consultor estadounidense, lo que criticó ayer la Presidenta en su mañanera y ha negado el mandatario de la entidad potosina, Ricardo Gallardo.

El exgobernador priista de Coahuila y actual senador, Miguel Ángel Riquelme, fue designado por el congreso estatal, alcalde interino de Torreón, tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda, ocurrido a principios de mes, por lo que dejará su escaño al suplente, Gabriel Elizondo, actual director del programa Mejora Coahuila de apoyos sociales del gobierno estatal.