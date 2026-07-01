Superávit, ¿lo correcto?

En materia de comercio exterior los resultados, de enero a mayo, fueron, desde el punto de vista del crecimiento, buenos. Importaciones: 311 mil 405 millones de dólares, 21.18% más que el año anterior. Exportaciones: 317 mil 172 millones, 23.61% más. Total, importaciones más exportaciones: 628 mil 577 millones, 21.87% más. Saldo, exportaciones menos importaciones: superávit de 5 mil 767 millones de dólares. Se exportó más de lo que se importó.

¿Qué es más importante? ¿Exportar o importar? Cuando exportamos del país salen bienes (riqueza), y al país entran dólares (dinero), con los cuales no se satisfacen directamente necesidades. Cuando importamos al país entran bienes (riqueza), con los cuales sí se satisfacen directamente necesidades y del país salen dólares (dinero). Con las exportaciones satisfacen sus necesidades los extranjeros. Con las importaciones las satisfacemos nosotros. Para nosotros, ¿qué es más importante?

La riqueza consiste en los bienes y servicios que satisfacen necesidades, no en el dinero, que es el medio de intercambio de la riqueza. Exportamos, salen bienes y entra dinero. Importamos, entran bienes y sale dinero. ¿Cuáles, exportaciones o importaciones, contribuyen directamente a satisfacer necesidades?

En todo caso las exportaciones son el medio para obtener los dólares con los cuales pagar las importaciones. Primero exportar y luego importar. Primero vender, para generar ingresos, y luego comprar, para consumir.

En materia de balanza comercial, ¿cuál es el resultado deseable? ¿Equilibrio: exportaciones igual a importaciones? ¿Superávit: más exportaciones que importaciones? ¿Déficit: menos exportaciones que importaciones? Si hay superávit es más lo que sale del país que lo que entra y, ceteris paribus, aumenta la escasez y se reduce el bienestar. Si hay déficit es más lo que entra al país que lo que sale y, ceteris paribus, disminuye la escasez y aumenta el bienestar. Si hay superávit es más lo que se vende, para que otros satisfagan sus necesidades, que lo que se compra, para que nosotros satisfagamos las nuestras. Si hay déficit es más lo que se compra, para que nosotros satisfagamos nuestras necesidades, que lo que se vende, para que otros satisfagan las suyas. En materia de balanza comercial, ¿cuál es el resultado deseable? El déficit. ¿Cuál fue el resultado para los primeros cinco meses del año? Superávit.

Que la balanza comercial sea, como debe ser, deficitaria, quiere decir que, con lo que se recibe por las exportaciones no alcanza para pagar las importaciones, por lo que, de algún otro lado tendrán que salir los dólares para pagarlas. ¿De dónde? En el caso de México, principalmente, o de las remesas (los dólares que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos mandan a sus familiares, y que el año pasado sumaron 61 mil 791 millones), o de la inversión extranjera directa (los dólares invertidos en la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos, y que el año pasado sumaron 40 mil 871 millones).

Lo bueno de la balanza comercial entre enero y mayo: el crecimiento de las importaciones, 21.18%, de las exportaciones, 23.61%, y del volumen total de comercio, 21.87%. Lo malo: el superávit, 5 mil 767 millones de dólares. Entre enero y mayo del año pasado el superávit fue menor, 2 mil 038 millones.