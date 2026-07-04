El partido de sus vidas

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El domingo, México va a jugar su partido más importante en su historia futbolera.

Habrá quien piense lo mismo por lo sucedido en el 86, cuando el Tri tuvo que irse al estadio de los Tigres de la UANL para jugar en la misma fase pero con 32 equipos participantes, su vida o muerte contra Alemania.

Recordemos que los alemanes jugaron la final del torneo en el Azteca contra Argentina. Fue el Mundial de Maradona. Los alemanes vinieron de menos a más. Contra México, el Tri por momentos les pasó por encima. Como usted recordará, todo se decidió en los penaltis, cuando temblaron las piernas.

De nuevo México enfrenta a un campeón del mundo. La diferencia con aquella ocasión es que Inglaterra viene pasando por un proceso virtuoso y en la medida en que ha jugado, ha mostrado cada vez más virtudes.

En algún sentido los escenarios son similares. Lo que hace diferente las cosas es que jugar en el Azteca le puede redituar al Tri una fortaleza que se pudo haber perdido yendo a jugar a Monterrey en el 86.

Después del relajo en el que se metieron con los horarios, todo quedó en que se jugará a las seis de la tarde. Quién sabe de dónde salió la idea. Era un sinsentido no solamente por la programación futbolística de los equipos, sino por todos los elementos mercadológicos y comerciales que se podían trastocar.

Todo fue un absurdo. Nadie se responsabilizó del presunto cambio, y nos la pasamos un buen rato sin saber exactamente qué es lo que había sucedido. Es muy probable que el presunto cambio de horario nunca hubiera existido y todo se debiera a una serie de rumores que vaya usted a saber de dónde salieron. Lo cierto es que Javier Aguirre terminó mentando madres por doquier para oponerse al cambio de horario.

Inglaterra parte como favorito. Más allá de nuestras infinitas esperanzas, son mejores que México, pero como suele suceder, es cuestión de jugar para ver si es cierto.

Es verdad que el Azteca no juega, pero también es cierto que el Tri está viviendo un momento virtuoso y anda en una curva creciente, lo que le permite, además de tener enorme confianza, encontrarse en un momento futbolístico que no había tenido durante décadas; los 26 están ante el partido de sus vidas.

2. Lo mejor del partido Cabo Verde-Argentina fue Cabo Verde. Al final los argentinos encontraron el camino después de mucho sufrir ante un gran equipo, digno, disciplinado, alegre, que trajo a maltraer a Argentina, lo ​que incluye a Messi. A los albicelestes les debió llegar su momento de humildad, no es de merecimientos, pero Cabo Verde con su derrota terminó ganando, aunque por ahora no se vea.