• Tras abuso de poder, a firmar al juzgado

Y se ha informado que al alcalde de Metepec, Fernando Flores, un juez le ha impuesto medidas cautelares tras imputársele los delitos de abuso de autoridad y lesiones. No pocos tienen frescas las imágenes aquellas en las que se le ve irrumpiendo en un deportivo al frente de sujetos armados —sus escoltas—, alguno hasta con arma larga, para tratar de arremeter contra un hombre que se encuentra adentro de las instalaciones. Bueno, pues resulta que casi un mes después de esos hechos, la fiscalía mexiquense imputó a Flores Fernández —al que por cierto desarropó el PAN, partido por el que contendió a la presidencia municipal—. Se ha informado que para librar la acusación por lesiones llegó a un acuerdo reparatorio, sin embargo, el delito de abuso de autoridad persiste por el momento y por esa razón deberá acudir a firmar al juzgado en los primeros cinco días de cada mes en tanto siga abierto el proceso y no podrá acercarse ni al deportivo ni a las víctimas. Está empezando a pagar los platos rotos. Pendientes.

• Crisis de seguridad en Veracruz

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La confirmación del asesinato de Roxana Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste —caso del que aún se tienen muy presentes las imágenes grabadas por ella misma del momento en que fue privada de su libertad en su propia casa— ha puesto nuevamente bajo la lupa el hecho de que el estado de Veracruz, actualmente gobernado por Rocío Nahle, es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Opacidad y permisividad frente a la delincuencia es lo que, señaló ayer el legislador priista Rubén Moreira, ha habido en el caso de la comunicadora. “Irresponsable”, indicó, la forma en que las autoridades han actuado e informado sobre el caso y poco apoyo el que ha recibido la familia de Roxana. Moreira anotó que Veracruz enfrenta una crisis institucional que ha debilitado la capacidad de respuesta frente a la inseguridad: “Veracruz es una entidad sin instituciones sólidas, gobernada desde la frivolidad, el populismo y los prejuicios”, sostuvo. Y en las benditas redes varias voces han coincidido con él.

• Tesorero con arma en la maleta

Dejó muchas cejas levantadas, nos comentan, la noticia de que el tesorero del municipio quintanarroense de Tulum fue detenido por tratar de abordar un avión llevando en la maleta nada menos y nada más que una pistola. Vicente Francisco Aldape Moncada, se ha informado, se vio involucrado en esta situación el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y la cosa ahí no para porque además del arma presuntamente calibre .22 el funcionario traía también dinero no declarado, por lo que la Guardia Nacional lo puso a disposición de la autoridad ministerial. Nos piden no perder de vista que en otros momentos, Aldape ha sido acusado por trabajadores por la falta de pago de salarios y prestaciones. Por lo pronto será el alcalde morenista Diego Castañón Trejo, quien defina qué ocurrirá con Aldape, uno de sus funcionarios de mayor confianza, en cuanto la FGR le reporte su situación legal. Pendientes.

• Caso Gilda Lozoya

Con la novedad de que a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, una jueza le concedió la libertad condicional —descartando con ello aplicarle la prisión preventiva justificada— al considerar que no existe riesgo de fuga. Sin embargo, sí le emitió cuatro medidas cautelares y la citó el próximo martes a las 9:00 de la mañana para llevar a cabo la audiencia en la que determinará si se le vincula o no a proceso. Gilda fue detenida el pasado 2 de julio, acusada de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. Por lo pronto, se ha informado que deberán colocarle un brazalete electrónico en los próximos 10 días, y ella deberá entregar su pasaporte, presentarse al juez cada 15 días y no podrá salir de la Ciudad de México y el área metropolitana ni del país. “La hermana (de Lozoya) está vinculada con depósitos y otros esquemas en donde la fiscalía tenía orden de aprehensión contra ella, estaba fuera del país y cuando regresa se le detiene, no tiene nada que ver con un asunto político”, refirió sobre el caso ayer mismo la Presidenta Claudia Sheinbaum. Pendientes.

• Tarjeta amarilla a Morena

Nos cuentan que el INE acaba de sacarle una tarjeta amarilla a Morena, que encabeza Ariadna Montiel, porque resulta que el partido guinda ha evitado responder a dos solicitudes de información que le han planteado sobre su proceso de credencialización y sobre gastos realizados por su estructura. No queda claro por qué ha optado en algunos casos por responder que no tiene información y en otros por ni siquiera haberla buscado. Con ello, nos comentan, ha permitido que siga habiendo un velo de duda sobre la forma en la que se afilió, según se ha presumido, a 12 millones de personas. Y es que sobre ese tema no se conoce, por ejemplo, cuántas personas fueron afiliadas en cada entidad federativa o cuánto costó elaborar las credenciales, tampoco qué empresa las hizo. La tarjeta amarilla no es menor porque ese apercibimiento, ha dejado claro el árbitro electoral, se puede convertir en la apertura ya de procedimientos de responsabilidad por incumplimiento. Pendientes.

• La bienvenida a Inglaterra

Y los que llegaron ayer a su hotel en la Ciudad de México de cara al partido del próximo domingo contra el Tri fueron los seleccionados de Inglaterra. Fueron recibidos con abucheos y rechiflas y también con gritos de ¡México-México! —aunque también hay reportes de que llegaron al ritmo de la marimba interpretando una canción de Los Beatles—. Vaya efervescencia que ha desatado el hecho de que el Tri se encuentre ya en el quinto partido y con la posibilidad de pasar a una instancia posterior. Los aficionados, nos comentan, están haciendo su parte, aunque ayer, a diferencia de lo que ocurrió con el combinado ecuatoriano, sí se encontraron con un dispositivo de seguridad colocado en torno al hotel en el que se hospedarán los ingleses en Santa Fe. Por cierto que la llegada de los británicos no recibió tanta atención mediática como el merequetengue que provocó la filtración de que el partido podría moverse al horario de las 12:00 del día. Que si sí, que si no, que si afectaba, que si la tormenta eléctrica… Al final todo quedó como estaba previsto y el partido se jugará a las 18:00 horas. Uf.