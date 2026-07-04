Tesorero con arma en la maleta

Dejó muchas cejas levantadas, nos comentan, la noticia de que el tesorero del municipio quintanarroense de Tulum fue detenido por tratar de abordar un avión llevando en la maleta nada menos y nada más que una pistola. Vicente Francisco Aldape Moncada, se ha informado, se vio involucrado en esta situación el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y la cosa ahí no para porque además del arma presuntamente calibre .22 el funcionario traía también dinero no declarado, por lo que la Guardia Nacional lo puso a disposición de la autoridad ministerial. Nos piden no perder de vista que en otros momentos, Aldape ha sido acusado por trabajadores por la falta de pago de salarios y prestaciones. Por lo pronto será el alcalde morenista Diego Castañón Trejo, quien defina qué ocurrirá con Aldape, uno de sus funcionarios de mayor confianza, en cuanto la FGR le reporte su situación legal. Pendientes.
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