Crisis de seguridad en Veracruz

La confirmación del asesinato de Roxana Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste —caso del que aún se tienen muy presentes las imágenes grabadas por ella misma del momento en que fue privada de su libertad en su propia casa— ha puesto nuevamente bajo la lupa el hecho de que el estado de Veracruz, actualmente gobernado por Rocío Nahle, es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Opacidad y permisividad frente a la delincuencia es lo que, señaló ayer el legislador priista Rubén Moreira, ha habido en el caso de la comunicadora. “Irresponsable”, indicó, la forma en que las autoridades han actuado e informado sobre el caso y poco apoyo el que ha recibido la familia de Roxana. Moreira anotó que Veracruz enfrenta una crisis institucional que ha debilitado la capacidad de respuesta frente a la inseguridad: “Veracruz es una entidad sin instituciones sólidas, gobernada desde la frivolidad, el populismo y los prejuicios”, sostuvo. Y en las benditas redes varias voces han coincidido con él.