Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El fin de la economía es el bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios disponibles para satisfacer necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar.

Satisfacer necesidades implica disponer del satisfactor para, valga la redundancia, satisfacerlas: beber el vino para quitar la sed y comer el pan y el queso para quitar el hambre, queso, pan y vino que hay que comprar. No todo lo que se compra se consume (en tal caso se trata de compradurismo: comprar por comprar, para acumular, no para consumir), pero, en la gran mayoría de los casos, antes de consumir hay que comprar, razón por la cual las compras son un buen indicador del consumo, que es un buen indicador del bienestar, que es el fin de la economía.

El Inegi publica todos los meses el Indicador del Consumo Privado, que mide la compra de bienes y servicios, excluyendo bienes inmuebles y objetos lujosos. Ya tenemos los datos de abril. ¿Cómo nos fue?

En términos anuales, comparando con el mismo mes del año anterior, éste fue el crecimiento de la compra de satisfactores en el primer cuatrimestre del año (entre paréntesis, para comparar, pongo el dato del año anterior): enero, más 2.7% (menos 1.1%); febrero, más 1.4% (menos 0.7%); marzo, más 3.1% (menos 1.3%); abril, más 2.1% (más 0.6%). Promedio mensual 2025: menos 0.65%. 2026: más 2.33%. Importante recuperación.

En términos mensuales, comparando con el mes anterior, éste fue el crecimiento de la compra de bienes y servicios en el primer cuatrimestre (entre paréntesis, nuevamente, pongo el dato del 2025): enero, menos 1.5% (más 1.0%); febrero, menos 0.2% (más 1.2%); marzo, más 1.2% (menos 0.5%); abril, más 0.1% (más 1.1%). Promedio mensual 2025: más 0.70%. 2026: menos 0.10%. Preocupante caída.

Para responder la pregunta cómo vamos en materia de compra de satisfactores, primer paso para el consumo, consumo del cual depende el bienestar, bienestar que es el fin de la economía, cuál comparación es mejor: ¿la anual (comparar con lo que pasó hace un año), o la mensual (comparar con lo que pasó hace un mes)?. La mensual. Y la respuesta es, vamos mal.

Repasemos los resultados. Enero, decrecimiento del 1.5%. Febrero, menor decrecimiento, 0.2%. Marzo, crecimiento del 1.2%. Abril, menor crecimiento, 0.1%, el menor posible. Tuvimos dos meses, febrero y marzo, con mejores resultados, tendencia que no se mantuvo en abril, lográndose, considerando solamente un decimal, el menor crecimiento posible, 0.1%.

En términos anuales, en abril, la compra total de bienes y servicios creció 2.1%. Nacionales, 0.0%. Importados, 11.7% (consecuencia, en alguna medida, de la apreciación del peso frente al dólar: entre enero y abril de 2025 el tipo de cambio promedió 20.33 pesos por dólar; entre enero y abril pasados 17.76, lo cual resultó en una baja del 12.64%).

En términos mensuales, en abril, la compra total de bienes y servicios creció 0.1%. Nacionales, más 0.6%. Importados, menos 1.5% (en marzo el tipo de cambio promedió 17.77 pesos por dólar y en abril 17.42, y, pese a la baja en el precio del dólar, y por lo tanto en el de las importaciones, la compra de éstas decreció, lo cual muestra, tal y como lo demuestra lógicamente la teoría, que el tipo de cambio no es la única variable que determina la compra de productos importados).

Así las cifras del bienestar.