Los dos nuevos partidos Políticos piensan dar la Pelea

El proceso electoral en el país, para renovar 17 gubernaturas, 500diputados federales y centenares al de alcaldes, regidores se encuentra muy adelantados, sin importar a los partidos políticos violentar la ley. Especialmente Morena que ya tiene listos a los encargados políticos de las entidades que están en juego. EL PAN y el PRI, por su parte, están listos, sabiendo como se les gastan en el partido oficial, están dispuestos a ganar y dar la pelea.

Destaca la presencia de Somos México, una agrupación que se estrenará en los comicios de 2026. El organismo político está catalogado como un nuevo partido con viejos militantes.

Se creyó que bajo el esquema de la “Marea rosa” se podría construir la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, que además contó con el respaldada de tres partidos políticos, pero fue un fracaso en las urnas, provocando la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática.

Se perdió el registro, pero sus antiguos dirigentes nacionales vieron la oportunidad de formar un nuevo partido, recurriendo a los desechos de los demás partidos y a recolectar las migajas que vayan dejando en el Camino el PRI, el PAN, MC, más lo que se acumule en el camino.

Guadalupe Acosta Naranjo, quien dirigió emergentemente al PRD, se asumió como el gran convocante y líder de la nueva agrupación política que logró recolectar a ex consejeros del IFE, académicos, así como nombres rimbombantes que no ganaría ni siquiera la urna de su casilla.

Con todo y ello, Somos México consiguió el respaldo del INE y se le dio registro para competir en los comicios federales de 2027 que conlleva a la elección de gobernadores en 17 estados del país, 500 diputaciones federales, cientos de alcaldías y un gran número de diputados locales.

Somos México asegura que participará en los 300 distritos electorales federales, donde confía en tener la base para obtener el tres por ciento del total de los votos emitidos, necesario para conservar el registro a nivel nacional.

Sin embargo, las cosas no parecen ser tan sencillas para los militantes del nuevo partido, ya que antes deberán convocar a elecciones para dirigente nacional del partido y seleccionar un nombre distinto al que tienen actualmente, ya que fueron condicionantes del INE para darles el registro y poder competir en igualdad de circunstancias con otras

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Lo que sucedió con el piloto del avión que sacó de México a Ismael El Mayo Zambada es digno de un guion para El Gordo y El Flaco: Autoridades mexicanas lo detuvieron y lo expulsaron hacia EU; después el gobierno mexicano exigió información sobre “el secuestro” del capo, incluso mencionó que no se les informó quién fue el piloto…

Tuvieron al piloto, pero se les escapó, lo pudieron haber investigado y procesarlo, pero nadie vio el que participó en el secuestro de los narcotes que llegaron a Estados Unidos.

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Después de que la ministra Lenia Batres se puso creativa y propuso gravar las herencias, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que no está de acuerdo con la iniciativa. Además, al ser cuestionada sobre la posibilidad de crear nuevos impuestos durante su sexenio, respondió que por lo pronto no se tiene contemplado. A estos personajes de Morena nada los conmueve, solo buscan dañar a la sociedad, como es el caso de las herencias o las pensiones. A la ministra le pusieron en su lugar, aunque no dicen que se dio una gran discusión.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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