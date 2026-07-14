Radiografía del atorón aéreo de medio año

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pudo haber sido peor, pero tampoco fue el primer semestre del 2026 especialmente exitoso para las principales aerolíneas comerciales de bandera mexicana a pesar de las promesas de carretadas y carretadas de visitantes —nacionales e internacionales— a las sedes mundialistas: entre enero y junio el número total de pasajeros creció sólo 1.5% y en junio 0.41% en comparación anual al sumar los viajeros en Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris.

Es decir, no se reflejó en el tráfico aéreo un movimiento extraordinario de personas. Esto se atribuye también por el efecto que el encarecimiento de la turbosina tuvo sobre el precio de los pasajes, el encarecimiento de los principales destinos de México, el “superpeso” que desincentiva a los viajeros que pagan en dólares, los episodios de violencia en la costa del Pacífico y sin lugar a dudas por la contaminación del Caribe mexicano por el sargazo como lo advierte ya con precisión numérica del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) que dirige Francisco Madrid.

Los datos indican de manera agregada que en junio pasado el total de viajeros nacionales creció 7.2%, pero sólo 1.17% en el primer semestre al acumular 32 millones 215 mil locales; en tanto, los viajeros internacionales en esas tres aerolíneas crecieron 2.8% en el mes mundialista y 3.76% de enero a junio al sumar 9 millones 835 foráneos.

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Claro, cada una de esas aerolíneas tuvo sus asegunes y estrategias para hacer frente al desafío de mayores costos y de una clientela adversa al crecimiento de precios. Pero en promedio lograron un muy aceptable nivel de ocupación de 84.9% en sus vuelos.

Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, vio disminuir en el primer semestre en 2.1% el total de pasajeros, especialmente el nacional cuyo volumen bajó 3.7% pero, siendo la aerolínea bandera de México, incrementó 1.2% los viajeros internacionales que representaron más de 35% de los 11 millones 805 mil personas que transportaron en ese periodo conforme a su más reciente reporte operativo. Los vuelos en travesías fuera del país llevaron ocupación promedio de 85.2%.

Por su parte, VivaAerobus, con 14 millones 131 mil clientes entre enero y junio reportó una baja de 1.3%. La firma a cargo de Juan Carlos Zuazua, enfocada fuertemente al mercado nacional, vio disminuir en sólo 0.1% ese segmento en ese periodo; en tanto que el segmento internacional se contrajo 10.6% y con una ocupación promedio de 78.5% por avión en vuelo foráneo.

Y Volaris, que conduce Enrique Beltranena, fue la aerolínea que más pasajeros movilizó en el primer semestre, 15 millones 814 mil personas que representó un aumento de 5.8%. En vuelos domésticos, elevó 3.5% los viajeros y, sorprendentemente, elevó 12.3% los pasajeros internacionales que representan 27.4% de su clientela, aunque con ocupación promedio de 79.9 puntos.

Los resultados, aunque disímbolos por aerolínea, muestran las estrategias para enfrentar las condiciones adversas del mercado y buscar oportunidades…, y de cómo es posible que actúen en un segundo semestre también complejo y sólo apto para expertos.

AMESCAP, la deuda y contratos mixtos. Hace un año, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), que encabeza Rafael Espino, lanzó la voz de alerta por el creciente rezago en los pagos de Pemex a sus proveedores. Doce meses después, el problema persiste. El organismo empresarial asegura que siguen pendientes de regularización adeudos correspondientes a 2024 por más de 27 mil 240 millones de pesos para con sus agremiados, sin contar los retrasos en el pago de trabajos ejecutados este año.

Diversas compañías nacionales e internacionales ni siquiera pudieron documentar y registrar servicios efectivamente realizados mediante el sistema Copade, requisito indispensable para emitir facturas y acceder al pago.

Pero hay una fuerte presión en la cadena de suministro que también complica el escenario para los 11 consorcios a los que les fueron adjudicados los contratos mixtos.

A propósito, son ciertas las versiones que señalan que los contratos mixtos están siendo revisados para mejorar los alcances financieros y operativos y alinearlos con estándares internacionales y ya no con un estatismo centralista.

Obras ferroviarias en el norte e HYCSA. Grupo HYCSA, encabezado por Ramón Casanova, suma un nuevo proyecto estratégico a su portafolio de infraestructura. El consorcio del que forma parte obtuvo el fallo para diseñar y construir seis estaciones del Tren de Pasajeros Saltillo a Nuevo Laredo, una de las obras que integran el Plan Ferroviario Nacional.

El consorcio está integrado por Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste (empresas de Grupo HYCSA), así como por ASCH Infraestructuras y Servicios de Manuel López Carrión; Rubau México, que lleva Jordi Veciana Orpinell, Proveedora de Materiales del Norte, a cargo de Paris Campero, y la chilena ASCH, de Manuel Ángel Fernández.

El proyecto contempla una inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos, bajo un esquema de obra pública a precio alzado plurianual. Los trabajos tendrán un plazo aproximado de dos años y medio y se dividirán en tres fases.

La participación resulta relevante para Grupo HYCSA porque la incorpora a uno de los corredores de infraestructura más importantes del norte del país. La ruta completa tendrá 396.3 kilómetros y fortalecerá la conectividad entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lo que está por verse es si esa ruta logra los 7 millones de pasajeros diarios y si la carga de mercancías realmente llega para elevar los ingresos de esa ruta… o serán pérdidas financieras constantes como sucede en el sureste.