CSP resta validez a audios difundidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionarios de su gobierno coincidieron en restarle validez al contenido de un audio en el que, por segunda ocasión, la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofrece a un supuesto agente del FBI estar dispuesta a colaborar con información a las autoridades del vecino país de lo escuchado por ella en las mesas de seguridad, por el temor de que EU le impute ilícitos y sea extraditada.

La mandataria dijo en su mañanera que no puede concluirse que la conversación fuera con agentes de ese país, a cambio de intercambiar información que comprometa al Estado, al recordar que en la anterior ocasión —por lo de su visa cancelada— que como ahora, la gobernadora admitió que es su voz la que se escucha, dijo “que no sabe siquiera con quién está hablando” y que tampoco ofrece que vaya a dar información confidencial, porque en las mesas de seguridad de los estados no sólo participan autoridades estatales y federales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras desde Estados Unidos se revela que algunos gobernadores morenistas, como el caso de la de Baja California, se han apresurado a establecer contacto con funcionarios de áreas del Departamento de Justicia, para convertirse en “colaboradores”, para revelar información, otros que aspiran a serlo en las elecciones estatales del próximo año se enfrascan en pleitos internos en algunas entidades para sucederlos.

El caso de Andrea Chávez, senadora con licencia, y de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, en Chihuahua, no es el único, aunque sí el que ha empeorado en los últimos días, por el apadrinamiento político con el que cuentan para llegar a la gubernatura de esa entidad fronteriza, como las de Sonora y Tamaulipas.

La defensa de los migrantes mexicanos que enfrentan criminal persecución de agentes estadounidenses del ICE, ha motivado discrepancias por el llamado de la Presidenta Sheinbaum a defenderlos, y dirigentes de la oposición a los que critica reiteradamente, y ahora pide que se sumen a defenderlos, a lo que responden que no necesitan exhortos para hacerlo.

En su mañanera de ayer dijo que los dirigentes del PAN y del PRI solamente la critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no, porque es un tema que no tendría que representar ninguna diferencia por tratarse de nuestros hermanos migrantes.

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, abandonó el penal morelense en el que estuvo unos días por agredir a su esposa, María Felicia Jiménez, quien después de difundir videos de lo sucedido y presentar una denuncia, le otorgó el perdón.