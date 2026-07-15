La Presidenta Sheinbaum pide a partidos políticos y legisladores Unidad para defender  a los migrantes

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

la presidenta Claudia Sheinbaum, por primera vez convocó al Senado y Cámara de Diputados y a todos los partidos y sociedad a la unidad nacional en defensa de migrantes y ante los asesinatos cometidos por agentes de Migración de EU. No Olviden dijo, que soy la presidenta de todos los mexicanos.

“ Hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos”, dijo.

El llamado lo hizo a consecuencia de un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la muerte de 17 mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia del ICE y tres durante operativos migratorios.

Sheinbaum Pardo dijo que su Cancillería presentará de inmediato denuncias en EU, por las evidentes violaciones a derechos humanos cometidas contra mexicanos en territorio estadounidense y recordó al caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante un operativo del ICE en Houston, Texas.

Y reveló que el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, llamó telefónicamente al embajador de Estados Unidos en México para informarle sobre las acciones legales que emprenderá el gobierno mexicano a lo que el diplomático indicó estará pendiente de esas denuncias.

“Desde mi perspectiva no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, si no es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, afirmó la mandataria.

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Resulta que el PT y el PVEM le han puesto precio a sus alianzas con el partido guinda de cara a las elecciones del 2027, que prácticamente ya se encuentran “a la vuelta de la esquina” y condicionan su apoyo. De paso, demuestran que los reiterados llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para que en dichos procesos comiciales no haya nepotismo, de plano hacen como que no oyen para hacer caso omiso.

Hace unos días, -como se recordará-, el PT puso como condición para apoyar al morenismo en Chihuahua, que el candidato fuera Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez y no la mamá debutante, la senadora con licencia Andrea Chávez en una acción que también demuestra que al seno de Morena, las fracturas son cada vez más constantes y mayores.

Ya en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo, por enésima ocasión destapó’ a su esposa, la senadora Ruth González, para convertirla en su sucesora y lo hizo durante un evento organizado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina.

Específicamente señaló: “Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos”. Este pronunciamiento mientras los asistentes coreaban: “¡Gobernadora, gobernadora!”

En San Luis Potosí, ya hace tiempo que el partido del tucán había informado que irían solos. Lo hizo desde el Senado de la República, donde el coordinador de los verdes, Manuel Velasco, fue el primero en levantarle la mano a Ruth González y con eso, destaparla, al tiempo que dio a conocer que los verdes son suficientemente fuertes en el estado como para ir sin alianzas; sin importar que le hubieran echado por tierra al gobernador Gallardo, aquella famosa Ley Esposas que el Ejecutivo estatal tuvo fugazmente como instrumento para afianzar a su esposa como su sucesora.

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Nos comentan que el empresario farmacéutico Rafael Zabalza Beraza, de 65 años fue detenido la madrugada del martes 14 de julio por elementos de de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en su domicilio en la colon

El operativo principal se ejecutó en el exclusivo fraccionamiento Residencial Santa Fe, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Las autoridades ampliaron las indagatorias realizando un segundo cateo en un inmueble de la colonia Anzures, en Puebla capital.

Los peritajes de balística determinaron que los disparos ejecutados en la Vía Atlixcáyotl se realizaron con proyectiles calibre 9 milímetros. Lo sorprendente para las autoridades es que el empresario contaba con 8 licencias vigentes expedidas legalmente por la Sedena para portar dichas armas.

El operativo para su captura en su domicilio en el fraccionamiento Sana Fe, no fue pacífico. De acuerdo con testimonios y reportes policiales, al verse acorralado en su domicilio, donde se encontraba con su esposa e hijas, Rafael abrió fuego contra los agentes federales, quienes repelieron la agresión para lograr someterlo.

En los cateos en los domicilios de Rafael N, se encontraron:

Tres armas cortas semiautomáticas (incluyendo la presuntamente usada en los ataques.

La instrucción fue directa del gobernador Alejandro Armenta: atrapar a ese sicópata. Y, así lo logró con el apoyo de las autoridades de seguridad del Estado, la Fiscalía estatal y el gobierno federal.

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