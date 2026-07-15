He aprendido a no intentar convencer a nadie.

El trabajo de convencer es una falta de respeto,

es un intento de colonización del otro.

José Saramago

Hay escritores que mueren y escritores que permanecen. José Saramago fue el primer autor en lengua portuguesa en recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1998, y quizá también uno de los pocos capaces de convertir una pregunta moral en una aventura narrativa. Leer a Saramago es entrar en un territorio donde las certezas se vuelven sospechosas. Sus frases largas, sinuosas, casi respiradas de un tirón, obligan al lector a abandonar la comodidad de los caminos señalizados. Allí, en ese espacio literario tan singular, la ironía convive con la compasión y la imaginación se convierte en una herramienta para interrogar el mundo.

En El evangelio según Jesucristo, una de sus novelas más controvertidas y admiradas, Saramago se atreve a mirar una historia milenaria desde una perspectiva profundamente humana. Hay un pasaje memorable en el que se afirma que “los hombres son el lenguaje con que Dios escribe sus historias”. Más allá de la formulación exacta, el espíritu de la novela consiste en devolver a Jesús la dimensión del hombre que duda, que teme, que ama y que carga con el peso de decisiones que no comprende del todo. Esa mirada desacralizadora no busca destruir el mito, sino explorar el drama humano que lo sostiene. Quizá por eso Saramago sigue siendo tan necesario. Porque escribió sobre individuos enfrentados a fuerzas inmensas: la ceguera colectiva, el poder, la burocracia, el miedo, la fe o la propia muerte. Sus novelas son laboratorios morales donde se ensayan preguntas que continúan abiertas.

En Ensayo sobre la ceguera, una epidemia inexplicable arrebata la vista a una sociedad entera y revela la fragilidad de la civilización. En Todos los nombres, un modesto funcionario emprende una búsqueda obsesiva que termina convirtiéndose en una reflexión sobre la identidad y la memoria. La caverna examina el avance de un mundo dominado por el consumo y la uniformidad. Memorial del convento mezcla historia, amor y fantasía para reconstruir el Portugal del siglo XVIII. El hombre duplicado explora la inquietante posibilidad de encontrarse con uno mismo. Las intermitencias de la muerte, imagina qué ocurriría si la muerte decidiera dejar de trabajar. Y Ensayo sobre la lucidez vuelve a interrogar los límites de la democracia y el poder.

La grandeza de Saramago reside en que cada página invitó a desconfiar de las verdades establecidas. No ofrecía respuestas fáciles; prefería las preguntas difíciles. Dieciséis años después de su partida, su obra sigue recordándonos que la literatura no está para adornar la realidad, sino para iluminar sus zonas oscuras. En tiempos de ruido, de consignas rápidas y certezas instantáneas, regresar a Saramago es recuperar el valor de la duda. Y acaso también entender que los seres humanos, imperfectos y contradictorios, seguimos siendo el centro de las historias más importantes.

Por eso, a un mes de haber honrado su memoria, conviene celebrar la persistencia de una mirada. La de un escritor que nos enseñó que ver no siempre significa comprender, y que la literatura, cuando alcanza su máxima expresión, puede convertirse en una forma de conciencia.