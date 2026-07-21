Canifarma: ¿licitación bienal o comedia voluntaria?

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El pasado viernes los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que encabeza Guy Jean Savoir García, analizaron la convocatoria de la megalicitación bienal de medicinas e insumos médicos 2027-2028 y lo menos que detectaron fue la prisa de sacar una convocatoria con faltas de ortografía un día antes de que venciera el estudio de mercado (salió la tarde del 16 de julio y vencía a las 00:01 horas del día 17), donde uno de los cambios sustanciales es que Birmex hará las compras que había concentrado la Subsecretaría de Salud de Eduardo Clark. Hasta parece un montaje de La obra que sale mal.

Así que será Birmex, a cargo de Carlos Ulloa, la que concentrará la compra de casi la mitad de 1,600 millones de piezas para canalizarlas al IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch y de los institutos especializados de salud (CCINSHAE) al heroico mando de Carlos Arturo Hinojosa. La otra mitad recaerá principalmente en el IMSS que, nuevamente, gana la partida en la organización del proceso en el que suma al ISSSTE para asegurar suministros.

Pero no, no es piso parejo. El relajo nació en un estudio de mercado a punto de caducar —como si fuera un pantoprasol a punto de polvo— es que en vez de iniciar la compra sobre los medicamentos de especialidad médica (oncológicos, retrovirales, biotecnológicos, etc.) de fuente única que toman el mayor presupuesto proporcional por pieza, se inició con genéricos intercambiables…, ¡pero sin haberse emitido volúmenes, precios de referencia ni claves médicas el jueves por la tarde!

Pero, bueno, ayer lunes ya se distribuyeron los datos faltantes en la compra de genéricos, lo cual habla de una desorganización que no había sido vista ni en la más grave cruda mundialista del periodo neoliberal.

Hubo faltas de ortografía, pero también hasta de fechas en la convocatoria (propias de la peli Volver al futuro), señalando el proceso que tendrían que resolverse en mayo cuando ya estamos en julio.

Los entuertos se pueden resolver, cierto, con muestras heroicas de improvisación pese a que se tuvieron seis meses (sí, seis meses) para que el proceso de compra y estudio de mercado funcionara…, pero no funcionó por el tramoyista de la obra: bajar a toda costa los precios de medicamentos y distribución dado que se le acabó el dinero a Hacienda.

Pero eso sí, en las bases de licitación se endurece la obligación de los proveedores de imprimir en los empaques el color guinda y las leyendas que le dan las gracias al Gobierno por los apósitos, emulsiones, cápsulas y supositorios para dispendiar salud en el año electoral 2027.

En este desorden el doctor y diputado panista Éctor Jaime no duda en advertir lo que ello significa: “Identificamos, al menos, cinco riesgos: retrasos que comprometen el abasto, uso electoral de los medicamentos, la mala gestión de Birmex, la falta de medidas para corregir errores anteriores que derivaron en adjudicaciones directas con graves riesgos de corrupción, y la reducción de más de 800 claves de medicamentos”.

Así que a disfrutar lo medicado en los próximos dos años. Y si alguien le quiere agarrar la hebra a lo deshilvanado, hoy el Centro de Investigación para el Acceso en Salud A.C. analizará paso a paso cómo sobrevivir a una obra en lo que todo parece diseñado para salir mal.

Blindaje empresarial y crimen organizado. Vaya novedad. En el cateo ejecutado en marzo pasado en un inmueble de Azcapotzalco, donde se aseguraron camionetas con blindaje presuntamente artesanal, decenas de vehículos foráneos y placas con reporte de robo, se generó información relevante a la hipótesis oficial que sugiere que algunas unidades serían destinadas a organizaciones criminales en el norte del país.

Aunque el expediente permanece bajo reserva, en los pasillos del sector de seguridad aseguran que las pesquisas ya habrían alcanzado a empresarios del ramo, que han aparecido en organigramas elaborados por la UIF.

La Fiscalía General de la República intenta dilucidar si existe una conexión entre inmueble intervenido y empresarios… y qué mejor si la indagatoria encaja con el modelo de señalamiento político a los adversarios del pasado.

Synthon y la IA, en investigación médica. Mientras gran parte de la industria farmacéutica concentra sus esfuerzos en descubrir nuevas moléculas, empresas como Synthon, encabezada globalmente por Anish Metha y que opera en México desde 2010, han encontrado otra ruta para innovar: perfeccionar la investigación en bioequivalencia mediante Inteligencia Artificial, evidencia del mundo real y modelos regulatorios armonizados. Esta visión no sólo acelera el desarrollo de nuevos tratamientos, sino que fortalece la competitividad internacional de la compañía y contribuye a que mercados como México tengan acceso más rápido a medicamentos de alta calidad.