Jamieson Greer, el ABCD para negociar con México

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El jefe de la representación comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, no come lumbre: elevar los aranceles a México encarecería muchos productos a los consumidores estadounidense, ya de por sí molestos por la inflación… aunque no tanto por las mejorías del empleo. Por eso México figuró parcialmente en la resolución 301 con que el Departamento de Comercio, de Howard Lutnik, aplicó un 10% adicional para las fracciones arancelarias que no cumplen el contenido nacional y/o regional del T-MEC y que pagarán hasta 45% ad valorem.

Y es que el plan de Donald Trump para intentar reindustrializar Estados Unidos sigue en marcha sobre 4 ejes clave para la revisión bilateral (ya no trilateral) que quedó claramente planteada esta semana ante el secretario de Economía, Marcelo Ebrard…, y rematado en las conversaciones de coctel realizado en el hotel Marriot de Polanco.

A) Seguridad en el más amplio sentido de la palabra. Desde seguridad jurídica —mermada seriamente por las tómbolas y la elección de juzgadores del bienestar— hasta la seguridad de tránsito por carreteras y ciudades, así como seguridad física para empresarios, ejecutivos y empleados de compañías estadounidenses, casi todas agrupadas en la AmCham, que encabeza aquí Oscar del Cueto.

Se debe agregar la cooperación para la detección, neutralización financiera y extradición de integrantes de cárteles narcoterroristas así como de los políticos en funciones vinculados fehacientemente por el Departamento de Justicia, cooperación a la que se ha sido renuente en casos como el de Rubén Rocha. La contención de migrantes y de contrabando en la frontera sur de México es parte esencial de la seguridad en América del Norte.

B) Revisión de aspectos cruciales como contenidos regionales en industria automotriz, derechos laborales y cuidado de medio ambiente hasta 2027, revisión que podría convertirse en renegociación (o no) dependiendo del resultado de las elecciones intermedias en EU. El arancel recargado de hasta 45% es la más clara a Claudia Sheinbaum que se busca hacer a un lado la feroz competencia de China en proveeduría. Está por verse si funcionará en el mediano plazo, pero ese esa es la ruta

C) Agua y Electricidad suficiente. El reclamo de Greer al acuerdo binacional de aguas fronterizas advierte que sin agua suficiente, cualquier proyecto de inversión extranjera no tiene mucho futuro en México. Lo mismo vale para electricidad, donde son evidentes los cuellos de botella en la red nacional de transmisión propiciados por la administración de Manuel Bartlett en la CFE y de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle.

D) Contar con infraestructura suficiente —ya no digamos competitiva— en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles de carga… que dicho sea de paso, es una advertencia a algunas ensoñaciones oficiales para desprivatizar el servicio ferroviario mexicano que cuenta con fuertes inversiones estadounidenses y canadienses.

La fórmula está fácil de comprender. El problema está en aplicarla para mantener funcionando la mitad de la economía mexicana.

Ulloa, el todas mías. Pues Carlos Ulloa, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), tiene múltiples cachuchas en la presente administración. Ayer les platiqué sobre el apoyo a la feria veraniega de Xochimilco…, mientras trae la broncota de cumplir con la adquisición de 3 mil 536.6 millones de piezas de medicamentos para un sector público de Salud donde el desabasto es el pan de cada día.

Pues resulta, nos informan, que Ulloa, en sus ratos libres, se dedicaría a cabildear diversos intereses en la licitación consolidada de arrendamiento de vehículos para 90 dependencias del Gobierno federal, el proceso LA-06-400-006400001-N-11-2026 convocado por la Secretaría de Hacienda, de Édgar Amador.

Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero se comenta que el jefe de Birmex empuja en las altas esferas de esa secretaría a la firma Impulsa Tu Ganancia y a su acompañante en varias licitaciones, Arrendo Serv.

Si ese trabajo de gestoría lo dedicara a hacer su trabajo, millones de mexicanos tendrían mejores soluciones de salud y medicinas, pero, al parecer, su mente anda en otro lado. Y, si no me cree, está de risa que no hayan publicado el acta correspondiente para seguir con la licitación de vehículos. ¿Mano negra con paracetamol?

Con huevos… y con carne. Pues Bachoco, que dirige Rodolfo Ramos, decidió darle un buen spin a sus tiendas minoristas bajo el entendido de que 67% de los mexicanos prefiere las compras personalizadas y directas de alimentos, conforme datos de GS1 México),

Y sí, de acuerdo al Consejo Mexicano de la Carne, dirigido por Macarena Hernández, 35% del gasto en alimentos en los hogares mexicanos corresponde a productos cárnicos, entonces entran los huevos para generar una conveniencia y relación calidad-precio.

Así que las 115 Tiendas Bachoco (Bachoco Mercado, Bachoco Super Tienda y Bachoco Express) amplia su oferta de proteínas, así como productos complementarios. Ahí está la jugada.

Cemex la rompe. Los resultados semestrales de Cemex, la compañía global de soluciones de construcción a cargo de Jaime Muguiro Domínguez, superó expectativas ante la debilidad económica mundial y de México; su flujo de operación alcanzó un récord de 1,018 millones de dólares, un aumento de 24% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por las eficiencias obtenidas bajo el Proyecto Cutting Edge en Europa. Y aunque no lo crea, su flujo creció 26% en nuestro país en términos anuales.

El resultado es que el flujo libre de efectivo se triplicó año contra año, al sumar 637 millones de dólares.

Para rematar, Cemex también elevó su guía de flujo de operación para todo el año, pasando de un crecimiento de un dígito alto a un crecimiento de entre 16% y 17% anualizado al capitalizar las contribuciones continuas del Proyecto Cutting Edge.