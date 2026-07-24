Ruffo, a proceso; panistas exigen liberarlo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras prolongada audiencia en el penal de El Altiplano, la Jueza de Control, y de acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete acusados por contrabando de combustible al validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República que el anterior juez de carrera judicial, Mario Elizondo Martínez, rechazara por inconsistentes y a última hora fuera relevado.

EL expresidente Vicente Fox y un grupo de legisladores y gobernadores panistas reclamaron un juicio justo y transparente y exigieron su libertad, al lamentar que el actual dirigente del blanquiazul, Jorge Romero, no haya asumido una defensa contundente, como lo hiciera en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuando fue acusada hasta de “traición a la patria”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Luego de una reunión de hora y media con Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, integrantes de la comitiva y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que hubo avances en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos países, sin dar detalles de la difícil negociación, en medio de las reiteradas amenazas arancelarias de su homólogo republicano, Donald Trump.

Y aun cuando Greer no hizo comentarios, en Washington declaró el día anterior que ese tratado comercial no podría prosperar si México no colabora en otros asuntos como el Tratado de Aguas de 1944, con la entrega de la dotación del río Bravo y también en seguridad, tema que preocupa al Gobierno estadounidense que llevó al presidente a declarar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El encarcelamiento del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y el trato que se le ha dado como si realmente encabezara una red de contrabando de combustible han originado enfrentamientos verbales entre legisladores, primero en la sesión de la Comisión Permanente y, ayer, en la del Consejo General del INE, entre legisladores y representantes de Morena y de la oposición.

En esa sesión del organismo electoral, a excepción de Carla Humphrey, Arturo Castillo y Marín Faz, los integrantes del Consejo General que le volvieron a dar largas al acuerdo de fijar las reglas para fiscalizar los procesos internos de los partidos que, como Morena, andan en campaña.

Después del asesinato del alcalde pevemista de Temoac, Valentín Lavín Romero, las fuerzas federales “aseguraron” el palacio municipal morelense, en un aparatoso y tardío despliegue, después de que dos sujetos armados llegaran a su despacho para ejecutarlo y en el caso del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, la FGR atrajo el caso, igual que en otros de comunicadores que quedaron en la impunidad.