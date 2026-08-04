En Tabasco se espera el cambio de Gobernador

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la tierra del cacique de Palenque, López Obrador se habla de una enfermedad del gobernador Javier May y los bien pensados aseguran que ello se debe a que intenta colocar a Andy y quieren para él un gubernatura.

Encontrar un lugar para el hijo del expresidente, por lo que en Tabasco se sigue comentando sobre una eventual enfermedad de mayor gravedad y dentro de la especulación se habla de una licencia al cargo, en cuanto cumpla con dos años de gobierno. Se habla de un padecimiento del corazón.

La licencia no sería por enfermedad, sino por la incapacidad del gobernador que sorprendió en una primera instancia cuando asumió el poder y a poco de ello, denunció a su antecesor, Adán Augusto López, por supuestos vínculos con el grupo criminal de La Barredora. Y este grupo criminal pretende que le vuelvan a dar la presidencia del Senador a través de un Tabasqueño.

Hasta entonces no se sabía nada del bien organizado grupo criminal, aunque sí de su líder, Hernán Bermúdez Requena, del que se sospechaba de nexos criminales desde tres sexenios atrás.

Lo que fue un sorpresivo golpe de autoridad proporcionó aires de confianza de los tabasqueños hacia el gobernador, al que desde siempre se le consideró como un político operativo, pero sin capacidad administrativa.

Hasta entonces se sabía que May, nombrado subsecretario de Bienestar en 2018, era un político rústico, sin formación política, voluntarioso, rebelde y sin consistencia, como daba cuenta su amenaza de regresar al Senado de no quitarle a la titular de Bienestar, María Luisa Albores.

El berrinche le resultó y María Luisa Albores fue removida y él designado titular de Bienestar. Existían antecedentes de su incapacidad, debido a su 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de eficacia.

Su paso por la Secretaría del Bienestar y Fonatur dejaron constancia de su inoperatividad. Javier May se sabía con antelación de sus diferencias con Adán Augusto López, por lo que fue visto por los tabasqueños como una buena opción para desterrar del estado al cerrado equipo del ya ex secretario de Gobernación.

Cuando decidió denunciar públicamente a Adán Augusto y su círculo cercano, los tabasqueños aplaudieron, pensando que se habían equivocado y que May les ofrecería otras alternativas. Se notan líneas de investigación desde Estados Unidos, hacia ese grupo en donde hay muchos, otros políticos están escondidos, pero pronto se sabrán sus nombres.

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El conflicto que se generó en la UNAM por las trampas en el examen de admisión, aplicado por vez primera en línea, tiene más fondo de lo que pueda suponerse, así que ese proceso de deterioro que está sufriendo la máxima casa de estudios, se lo debemos ni más ni menos que a esta errada y llamada cuarta transformación, que quiere que la UNAM sea una universidad abierta, de acceso libre, lo que derivaría en que no podría soportar tanto peso y eso mermaría en la calidad.

+++ La representante de la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, continúa los operativos de liberación de vía publica, durante la última semana 57 personas se remitieron ante el Juzgado Cívico por apartar lugares de estacionamiento y cobrar de manera indebida a los dueños de vehículos.

En Las colonias Roma y Condesa esos franeleros agreden a los automovilistas, apartan lugares con botes, con cubetas, y hasta huacales. Las agresiones llegan a los insultos porque se creen dueños de las calles. ¿Hasta cuándo la autoridad lo permitirá?

Las autoridades de la demarcación informaron que las acciones se llevaron a cabo en Atlampa, Santa María Insurgentes, Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo, Santa María la Ribera, Guerrero, Centro, San Rafael, Tabacalera, Roma Norte, Condesa, Hipódromo Condesa, Roma Sur, Doctores, Obrera, Paulino Navarro, Vista Alegre, Asturias y Ampliación Asturias. Pero muchas calles de La Roma y Condesa siguen igual.

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