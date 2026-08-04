ESSA gana juicio millonario y sube de nuevo a escena

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Buena noticia para Exportadora de Sal, Sociedad Anónima: ya le ganó en definitiva el juicio a la compañía PakSys-Experiencia Nutrimental, por lo que ya puede descongelar de su balance 15 mil millones de pesos (unos 900 millones de dólares) que tenía como reserva contingente. Con ello, la empresa a cargo de Moisés Poblanno tiene los medios de avanzar en superar los demacrados resultados de 2025 y trabajar en colocar este año 5.5 millones de toneladas de un mineral estratégico en la industria petroquímica e industrial a nivel global.

Y es que el año 2025 no fue precisamente para la paraestatal Exportadora De Sal, Sociedad Anónima (ESSA) pues colocó 4.5 millones de toneladas de su producto por debajo de las expectativas comerciales de 2024. La competencia de las salinas de China y la alianza de Mitusbishi con la productora australiana Mining Weekly, afectaron la capacidad de competencia en precio de un producto de alta pureza y calidad que se produce en Guerrero, Baja California…; sin embargo, el panorama empieza a mejorar este 2026.

No fueron únicamente factores del mercado internacional lo que limitó a ESSA en 2025. Un factor interno que impactó, propio del proceso de producción casi minera, fue la alta humedad en la sal extraída por la compañía. La humedad en ella, en términos muy generales, endurece el producto en las bodegas de los barcos transportadores y con ello afectando el precio de la sal independientemente de su calidad.

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ESSA, hasta este año, no contaba con sistemas de secado para evitar ese problema. Durante el sexenio de Andrés Manuel López, las administraciones de Antonio Avilés Rocha, Nonato Antonio Avilés Rocha, Raúl Franco Morones y Carlos Patterson Olivas se dedicaron a nadar de a muertito… y a clavarse lo que se podía, como el avión de la compañía.

Lo que ahora se gestiona a nivel oficial, con el apoyo del secretario de economía Marcelo Ebrard, es la adquisición de secadoras industriales para mejorar la comercialización de la misma y mejorar la calidad final.

En paralelo, la Secretaría de Economía, a través del subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, flexibilizó el modelo de establecimiento de precios para atraer nuevos clientes y para ventas por anticipado con mecanismos que evitan entrar al siempre volátil mercado spot de la sal.

El tema de la productividad laboral resulta estratégico. Hay buenas noticias. Ya le cuento.

Libertad de expresión, a juicio este jueves. Antes de que entre a discusión la presunta “Ley Censura” en la que se busca erigir los “Lineamientos de Defensa de los Derechos de las Audiencias”, este jueves la Corte de Justicia tendrá que decidir acerca de si en los medios de comunicación debe separarse hasta con foquitos navideños la diferencia de lo que es opinión de información.

Esa diferenciación de opinión/información es uno de los aspectos más restrictivos y controladores a la libertad de expresión que promueven los lineamientos preparados por el equipo de José Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El amparo a discutir es el 29/2025 que presentó TV Azteca, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, contra del artículo 250, fracción V, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada el año paso por el actual Gobierno.

La televisora del Ajusco argumenta que ese artículo viola los artículos 6° y 7° de la Constitución.

El tema fue atraído a la Corte por el ministro Arístides Guerrero García. Ahí se decidirá no sobre TV Azteca, sino sobre la libertad de todos los mexicanos de elegir y pensar libremente.

Bachochitlan, sólo en Cuautitlán. Pese a ser uno de los municipios más poblados y con actividad industrial del Estado de México, Cuautitlán Izcalli ocupa el último lugar en la evaluación del Inegi con la percepción de efectividad del gobierno para resolver los principales problemas urbanos. Sí, el último en 91 municipios, principalmente, por fugas de agua potable, falta de alumbrado público y los baches… una calamidad urbana que afecta tanto a los habitantes como a los centros logísticos más importantes del Valle de México.

Muchos transportistas aseguran que está más sencillo circular por las Barrancas del Cobre que salir de un bache en Cuautitlán: el mal estado de avenidas principales y secundarias complica la operación de los parques industriales y de los grandes almacenes en un municipio estratégico por su cercanía con la autopista México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense.

Tales hoyancos provocan retrasos en las entregas, suspensiones temporales, porque los transportistas evitan circular por la zona; ello aumentó los costos operativos y redujo significativamente la eficiencia de las compañías que dependen de estas vialidades.

Así que mientras el munícipe morenista Luis Daniel Serrano Palacios presume avances en el mejoramiento de calles, el deterioro es visible en las calles: vecinos y empresas han intentado labores de mantenimiento y reparación por su cuenta, pero las lluvias arrastran las soluciones provisionales… y los baches vuelven a aparecer en cantidad y profundidad cada año. Peor aún, pues sumar al sector industrial en las reparaciones, las empresas de la zona afrentan pérdidas estimadas en hasta 84 millones de dólares mensuales.

¿Y así se quiere el T-MEC?

Etiquetado medicinas: sale mexicana, entra escudo. Ayer de última hora Birmex, de Carlos Ulloa, cambió la regla de etiquetado para la multimillonaria compra bienal de medicamentos y material médico. Ya no será necesario imprimir la efigie de la abanderada mexicana (¿qué frutos vendía?), reportan, sino con la del Escudo Nacional que es el símbolo oficial.

Las etiquetas deben inscribir la clave médica del producto y las leyendas “la salud es un derecho”, “uso exclusivo del sector salud”, “prohibida su venta” y desde el inicio “medicamento gratuito”… una franca mentira pues se pagan con cuotas de trabajadores, patrones e impuestos generales.