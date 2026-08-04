Los muertos de Ceuta

Año tras año nos encontramos frente a tragedias humanas relacionadas con la migración. La pobreza, la guerra, la crisis climática, la violencia y la inestabilidad política son causas recurrentes en las desesperadas decisiones que cientos de miles de personas toman cada año y que las orilla a dejar atrás todo para buscar “un futuro mejor”.

Atravesar desiertos, cientos de kilómetros de incertidumbre, lanzarse al mar… jóvenes, familias, mujeres y niños que están dispuestos a morir con tal de huir de lo que dejan atrás. Cualquier ejercicio empático se queda corto al preguntarnos qué será peor que el peligro real de muerte que están dispuestos a correr. ¿De qué escapan que esta migración aparece como una opción viable?

Decenas de miles de marroquíes y ciudadanos de otras nacionalidades de África han cruzado a Ceuta, ciudad española enclavada en África. Ya son cerca de 90 los cuerpos recuperados en el mar que representan el horror y la desesperación que provocó esta desbandada. Se especula que el gobierno marroquí al menos toleró el movimiento relajando inexplicablemente la seguridad durante esas fatídicas 24 hrs, sin embargo, el caso sigue levantando ámpula política.

Marruecos exige apoyo para colaborar con la protección de la frontera. 90 vidas truncadas murieron en el mar. La Unión Europea está obligada a apoyar a España para evitar que los africanos lleguen a territorio comunitario. El desempleo juvenil en Marruecos ronda el 40%. Meloni ha levantado controles extra hacia cualquier embarcación aérea proveniente de España para prevenir “fugas”. Se calcula que cerca de 1,000 menores quedaron varados en Ceuta, la mayoría no están acompañados. La oposición al gobierno español acusa a Sánchez de ser incapaz de proteger el territorio. Redes criminales difundieron la noticia falsa de que todos aquellos que llegaran a nado no podrían ser deportados… posteriormente vendieron transporte, asesoría y material de flotación.

Las víctimas son y permanecerán anónimas. Víctimas de manipulación con fines de lucro. Víctimas de gobiernos que no han sabido dar oportunidades. Víctimas de vecinos que están más preocupados por aislarse y mantener su pulso político, que por prevenir y apoyar ante una crisis humanitaria. Rabat, Madrid, Roma, Bruselas… investigaciones para saber quién es el culpable de esta violación al territorio… y las víctimas siguen flotando en el mar.

La atención se irá a la investigación. A ver qué ministro debe perder su empleo por semejante descontrol. La cooperación, la ayuda y la atención a la verdadera raíz de la migración masiva quedará en el olvido. Más soldados y más vallas será la única respuesta. Los migrantes son carne de cañón para gobiernos y corporaciones que no ven en ellos dignidad alguna.