Sorpresiva aprehensión de Angel Aguirre, para cubrir a los jefes de la Barredora Tabasqueña

A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sorpresiva fue la aprehensión de quien era gobernador de Guerrero en septiembre de 2014, Ángel Heladio Aguirre Rivero, acusado por la Fiscalía General de la República, (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, de ocultar y destruir pruebas clave en la investigación de este caso.

Independientemente de que quien fuera dos veces gobernador de dicha entidad, una por el PRI y la otra por el PRD, resulte culpable y sea vinculado a proceso, no deja de llamar poderosamente la atención que es el segundo exgobernador que es señalado y trasladado al penal del Altiplano, donde ya está Ernesto Ruffo Appel.

La detención, que se realizó en Tepotzotlán, Morelos, se dio justo el mismo día en que por las redes circula intensamente la versión de que supuestamente ya estaba lista la orden de aprehensión de Estados Unidos en contra, ni más ni menos que del senador morenista Adán Augusto López Hernández y cuando no han cesado los señalamientos en contra de Andy.

Este último está haciendo campaña abiertamente y sin prohibición alguna en el Distrito tabasqueño que quiere representar en la Cámara de Diputados.

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La auditoría superior del Estado de Puebla puso al descubierto al verdadero presidente municipal de San Andrés, Cholula, Edmundo Tlatehui, de irregularidades por 317 millones de pesos en 44 pliegos de observaciones comprobables, que generan daños a la hacienda pública.

Su esposa que ostenta el membrete de alcaldesa, Guadalupe Cuautla, es la responsable directa de esos desvíos, que se refleja enel ocultamiento de propiedades de la pareja de políticos del Partido, Acción Nacional. Ahora Guadalupe, en un evento público dijo que llegará con todas sus fuerzas, una campaña de odio contra su gobierno. Sin embargo, lo que quiere es ocultar todos sus deficiencias y corruptelas.No dijo, obviamente en ese discurso, que tiene acerca de 70familiares, entre primos, tíos y sobrinos, cobrando la nómina delayuntamiento, lo que genera una merma demás de 3 millones de pesos mensuales; tampoco dijo que pavimento, 2 km de calles a un costo de 80 millones de pesos, cuando todo ello podría haberse pagado con apenas uno. Tampoco, cómo es la costumbre de las familias en el poder municipal,habló del tope que Mundo, su pareja, colocó en el Boulevard municipio libre y le que costó a los habitantes de San Andrés casi 1 millón de pesos. La auditoría, ya la investigaba y ante ello, para tener fueroconstitucional y evadir la acción de la justicia, dicen que estánegociando con los altos mandos del partido acción nacional en laCiudad de México, para que ella vaya por la reelección y se conviertaotra vez en alcaldesa, y él, su pareja, por la Diputación federal,para que ambos estén protegidos.

Imagínate qué tan mal estuvo la gestión del antecesora, Karina Pérez Popoca, de Morena, que prefirieron a Lupe, quien tenía antecedentes de nepotismo y corrupción.

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La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su beneplácito por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la legisladora destacó los valores del diálogo y la cooperación como pilares para fortalecer la unidad entre los pueblos.

“Celebro la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. El diálogo y la cooperación, con pleno respeto al derecho internacional, son el camino para fortalecer los lazos entre nuestros pueblos y consolidar la integración de América Latina”, expresó.

El respaldo de Laura Itzel Castillo Juárez se da después de que los gobiernos de México y Perú anunciaron en un comunicado conjunto que luego de cuatro años acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, hecho que fue confirmado también por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

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