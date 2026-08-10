Blindar inversión ante revisión del T-MEC

La relación empresarial entre México y Estados Unidos entra en una etapa en la que la competitividad, la seguridad y la certidumbre para las inversiones adquieren mayor peso, particularmente ante la revisión del T-MEC, por lo que la American Society of Mexico y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) buscan fortalecer el diálogo entre los sectores productivos de ambos países.

El encuentro, realizado en el marco del 107 aniversario de Concamin, coloca sobre la mesa la necesidad de construir una agenda binacional que permita mantener la integración económica de Norteamérica y dar mayor certidumbre a las empresas que participan en las cadenas regionales de valor. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, y Alejandro Malagón Barragán, presidente de Concamin, encabezan la interlocución empresarial en un momento en el que la relación bilateral amplía su agenda hacia temas como seguridad, competitividad y cooperación económica. El objetivo es que la revisión del acuerdo comercial incorpore las necesidades de las industrias que operan de manera integrada en ambos mercados, particularmente aquellas que dependen de cadenas de suministro regionales, inversión y reglas claras para mantener sus operaciones y planes de expansión. El reto de fondo está en preservar las condiciones que han permitido a México y Estados Unidos profundizar su integración productiva y mantener a Norteamérica como una plataforma competitiva para la actividad industrial.

De hecho, la American Society of Mexico anunció la Quinta Convención Binacional, que reunirá a empresarios, autoridades y especialistas de México y Estados Unidos para abordar los principales desafíos y oportunidades de la relación económica, con especial atención en el T-MEC, la integración económica de Norteamérica, seguridad, innovación y desarrollo regional. El encuentro representa un espacio para discutir cómo preservar la competitividad de la región frente a otros mercados y cómo aprovechar la integración productiva que se ha construido durante décadas. La relevancia económica está en mantener una relación que permita reducir incertidumbre para las empresas, fortalecer las cadenas productivas y sostener las condiciones que han convertido a Norteamérica en una de las regiones industriales más competitivas del mundo.

Decisión reciclaje. La economía circular también se juega antes de que un producto llegue al anaquel.

El diseño del envase determina parte de sus posibilidades de recuperación y, por eso, contar con herramientas que permitan evaluar esa etapa puede ayudar a cambiar la conversación sobre reciclaje. La APR Design Assessment Tool, desarrollada por la Association of Plastic Recyclers, bajo el liderazgo en México de Martha Ricardi, junto con Recyda, permite analizar la composición de los envases, detectar incompatibilidades y generar recomendaciones antes de la producción. Es una forma de llevar la evaluación técnica a una fase en la que todavía existen posibilidades de hacer ajustes.

El reto es relevante para México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que el país produce 139 mil 902 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Sólo cinco por ciento recibe algún tipo de tratamiento, mientras 36.26 por ciento corresponde a materiales con potencial de aprovechamiento.

Caso Zaga Tawil. Rafael Zaga Tawil, exaccionista principal de Telra Realty, se encuentra en la mira de las autoridades mexicanas por una orden de aprehensión relacionada con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que involucra un presunto fraude por 5,000 millones de pesos, equivalentes a unos 289 millones de dólares, contra el Infonavit.

El empresario, ahora liberado en Estados Unidos, deberá entregar su pasaporte, no ser arrestado y someterse a las instrucciones que determine el DSI, como parte de las condiciones para garantizar sus futuras comparecencias ante la corte migratoria.

La situación abre ahora una pregunta que será determinante para el desarrollo del caso: ¿Estados Unidos permitirá que Zaga Tawil permanezca en ese país o eventualmente será extraditado a México para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra? Por ahora se desconoce si las autoridades estadounidenses determinarán su deportación o si el empresario podrá continuar su defensa desde territorio estadounidense, mientras en México permanece vigente el interés de las autoridades judiciales por llevarlo ante la justicia, y claro por lo que pueda decir sobre las acusaciones.

Cualquier decisión sobre su situación migratoria podría modificar el curso de las investigaciones.

Voz en off. Italika prepara el lanzamiento de la nueva 300Z, un modelo con el que la marca busca eleva su propuesta dentro del mercado de motocicletas y fortalece su oferta con una innovación con grandes virtudes dentro de su categoría, combinando una interesante tecnología y diseño. Relevante será conocer aspectos importantes de este nuevo producto…