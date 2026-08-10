Fridamanía europea y la doble vara vs. Colección Gelman

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El gusto por la obra de Frida Kahlo vuelve a sacudir al Reino Unido… y revuelve la panza a los guardianes de la conciencia en México. La exposición recién inaugurada en la Tate Modern vendió 40 mil entradas por anticipado y va como la mayor muestra dedicada a la pintora mexicana fuera de su país natal: van 30 obras de Frida Kahlo y casi 130 piezas de otros artistas articulados a su figura y época.

Kahlo es controversial y su obra le ha convertido en icono cultural global muchas décadas después de su deceso. Tal popularidad reabrió la discusión sobre la comercialización de su imagen: en el Tate Modern, que dirige Jessica Morganal, al final del recorrido los millones de visitantes encuentran una tienda repleta de todo tipo de souvenirs.

Es decir, que existe la posibilidad de que los comunes podamos llevar a casa el simbolismo del arte que nos identifica, y al que sería imposible acceder de no ser por la democratización de tales símbolos mediante las elegantes fibras de mercado y los derechos de autor.

Y sí, es un debate legítimo. Lo turbio es la desigual intensidad con la que se aplica el escrutinio en México que encabezó una pandilla de nueve santones culteranos contra la Colección Gelman Santander. Santones que no dijeron ni pío contra la expo del Tate Modern siendo que la Colección Gelman representa una tercera parte de obras y una fracción de su operación comercial y cultural.

Tales santones, guardianes hoy, se desgarran las vestiduras por la gira que en Europa organiza Fundación Santander —del grupo financiero que encabeza Héctor Grisi, cómo si ello fuera el robo del Templo Mayor— cuando la propiedad legítima de la Colección Gelman es de la familia Zambrano.

Pero para esos guardianes de la conciencia (entre los que figuran María Minera, Francisco Berzunza, Adriana Malvido y su atalaya, Alfonso Miranda Márquez), la exposición en Reino Unido no valió ni lágrimas ni panfletos.

Así que todo apunta que ese grupo tenía interés en cuestionar el patrimonio, propiedad privada y financiamiento de la Colección Gelman… y convenientemente no aplicaron el mismo criterio a otras colecciones privadas.

Vaya, ¿alguien pidió investigar si los propietarios de las demás obras de Kahlo prestadas a la Tate tienen créditos respaldados por ellas o si existen impuestos a pagar; si acaso están debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Bellas Artes que lleva Joel Vázquez?

Así, el culterano y selectivamente interesado escrutinio se enfocó a la Colección Gelman…, pero se hizo guaje con otras colecciones y propietarios.

Vaya, lo intelectualmente deshonesto y mercantilmente oportunista, es la doble vara: condenar la Colección Gelman por su gira en Europa y callar cual momias la exposición Tate en Londres.

Se aceptan preguntas.

El cuento fallido de la política industrial farmacéutica. Hace ya casi dos años muchos miraron —incluyendo al que esto escribe— con optimismo lo que los subalternos del secretario de Salud, David Kershenobich, prometieron como un cambio profundo del mecanismo de compras de medicamentos e insumos para el sector público respecto a las costosas ocurrencias de Andrés Manuel López: la gran promesa fue que tales compras serían la palanca de política industrial farmacéutica en México… lo cual no ocurrió ni está ocurriendo en la megacompra bienal consolidada 2027-2028 para la que se presentaron ofertas la semana pasada de 174 empresas respaldadas por 284 fabricantes.

Es sabido que la primera compra consolidada, entonces bajo el mando del subsecretario de Salud, fue cancelada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro al encontrar elementos de manipulación de ofertas y presuntos sobreprecios. Y a ello, sobrevinieron 19 subsecuentes procesos parciales de compra, cada uno de ellos más bizarro y menos efectivo por la obsesión gubernamental de obtener precios cada vez más y más bajos y fuera de los costos reales de producción.

Con precios estancados y un modelo humanista que adeuda miles de millones de pesos a los proveedores (nos reportan casos de impago desde 2025 al primer trimestre de 2026), es evidente que ni las gallinas ponen en lunes, tal y como se atestigua en la concentración de ofertas en la compra bienal: en el proceso en curso no se percibe un cambio estructural del mercado.

Y es que PISA, de Carlos Álvarez, siguió partiendo el queso, dejando a los fabricantes nacionales sobrevivientes como peregrinos.

La primera lectura econo-estadística elaborada por el Instituto Farmacéutico México, que dirige Enrique Martínez, sobre la licitación LA-12-NEF-012NEF001-T-218-2026 indica una importante convocatoria de tiradores conforme al promedio histórico y una apuesta gubernamental por ampliar la compra de unos 2,500 millones de piezas de genéricos y productos de alto valor, la presencia de una competencia importante, pero una diferencia mediana de 27.4% entre las ofertas presentadas por los postores que tiene poca competencia: el 62.2% de los productos concursados tuvieron uno o dos postores en el concurso que ahora coordina Birmex de Carlos Ulloa.

Los datos de Inefam muestran que PISA presentó ofertas por 22.6 mil millones de pesos (el 5.6% del total de las ofertas de suministro máximo por 381.7 mil millones de pesos en total) para 167 tipos diferentes de productos… y las que allegó a través de otros 5 diferentes concursantes. Vaya, vaya.

Quien le siguió con ofertas por 14.8 mil millones de pesos fue la india Wockhardt Limited de Habil Khorakiwala.

De la licitación en curso aún falta la evaluación técnica y los “arreglos de cerquita” para sumar la propaganda electoral de Morena en cada empaque (de que son enviados por el Ejecutivo, diría el secretario de Educación, Mario Delgado), así como el costo logístico…, pero no existe evidencia medible que la obsesión por ahorros a toda costa haya impulsado a la industria nacional ni a nuevos partícipes en farmacéutica.