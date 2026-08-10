Consumo, ¿cómo va?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El objetivo de la economía, desde la producción (lo primero, el medio), hasta el consumo (lo último, el fin), debe ser el bienestar de las personas: que vivan bien, que vivan mejor.

El bienestar depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen para la satisfacción de sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, por lo que las compras son un buen indicador del consumo, que consiste en el uso del satisfactor para, valga la redundancia, satisfacer la necesidad. También lo es del bienestar, que consiste en haber satisfecho adecuadamente las necesidades.

Compro un satisfactor (queso para quitarme el hambre y vino para quitarme la sed), lo consumo (como el queso y bebo el vino), y obtengo bienestar (elimino el hambre y la sed). Medir el consumo (comer el queso y beber el vino), con el fin de construir series estadísticas, es imposible. Pero lo que sí se puede medir, y de lo que sí se pueden construir series estadísticas, es de la compra de bienes y servicios, tal y como lo hace el Inegi con el Indicador Mensual del Consumo Privado, CP, que mide, no el consumo, sí la compra de bienes y servicios, excluidos bienes inmuebles y objetos lujosos.

Ya tenemos, para mayo, los datos del CP. En términos anuales, comparando con el mismo mes del año anterior, el CP creció 2.6%. En términos mensuales, comparando con el mes anterior, creció 0.1%. Comparemos.

En términos anuales, en mayo de 2025, el CP creció 0.1%. Un año después, en mayo de 2026, creció 2.6%, 2.5 puntos porcentuales más, el 2,500.00%. Se logró un crecimiento considerablemente mayor (bueno).

En términos mensuales, en mayo de 2025, el CP decreció 0.3%. Un año después, en mayo de 2026, creció 0.1%, 0.4 puntos porcentuales más, el 133.33%. Se pasó de decrecimiento a crecimiento (bueno), pero este último fue el menor posible (malo).

En términos anuales, en abril, el CP creció 2.2%. Un mes después, en mayo, creció 2.6%, 0.4 puntos porcentuales más, el 18.18%. Se logró mayor crecimiento (bueno).

En términos mensuales, en abril, el CP creció 0.2%. Un mes después, en mayo, creció 0.1%, 0.1 puntos porcentuales menos, el 50.00%. Se creció (bueno), pero la mitad (malo).

En términos anuales, durante los primeros cinco meses de 2025, el CP decreció, en promedio mensual, 0.50%. Un año después, entre enero y mayo pasados, creció 2.40%, 2.90 puntos porcentuales más, el 580.00%. Se pasó del decrecimiento al crecimiento (bueno).

En términos mensuales, durante los primeros cinco meses de 2025, el CP creció, en promedio mensual, 0.48%. Un año después, entre enero y mayo pasados, decreció 0.04%, 0.52 puntos porcentuales menos, el 108.33%. Se pasó del crecimiento al decrecimiento (malo).

De las seis comparaciones, ¿cuál responde mejor la pregunta ¿cómo vamos en materia de CP? La cuarta, comparando, en términos mensuales, los resultados de mayo con los de abril. Esta es la imagen completa: en enero el CP decreció 1.5%; en febrero decreció menos, 0.2%; en marzo se recuperó el crecimiento, 1.2%; en abril se creció menos, 0.2%; en mayo se creció todavía menos, 0.1%. Sumamos dos meses (febrero y marzo), con cada vez mejores resultados, buena racha que se interrumpió en abril y empeoró en mayo.

En junio y julio, ¿se creció más? Y si sí, ¿cada vez más?