Empleo y la cansada “ubereada del bienestar”

Resulta memorable la transparencia con que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emite mensualmente su reporte de empleo formal —derivado de su naturaleza tripartita entre patrones, trabajadores y gobierno— por lo que las cifras a un año del experimento de inscribir a su servicio de salud a los trabajadores de transporte de personas y objetos en plataformas digitales (delivery) muestran que la Secretaría del Trabajo, de Marat Bolaños, puede congratularse de la “ubereada” como amortiguador de la caída constante de empleos de fábricas, comercios, servicios, minería y ramo agropecuario del sector privado.

Pero ese amortiguador ya se cansa.

Al mes de julio, se perdieron 19,550 puestos de trabajo del sector privado formal, acumulado en 12 meses 243,078 nuevos puestos de trabajo… el segundo nivel más bajo en una década, registrándose el más pobre nivel precisamente entre julio de 2024 y julio de 2025 cuando se agregaron sólo 194,788 empleos a lo largo de 12 meses. Precisamente en julio de 2025 se inició el plan de incorporar al IMSS a los trabajadores del delivering que ahora, a través principalmente de autoempleo, hacen fuerte la numeralia del empleo formal.

Y es que en junio pasado, al inicio del Mundial de Futbol, el número de trabajadores que agregaron las plataformas digitales fue prácticamente el doble (40,496 plazas nuevas) que lo hecho en el resto de los sectores productivos; y al séptimo mes, cuando ya iba de salida el torneo de balompié, las “ubereadas del bienestar” agregaron menos empleos, poco más de 10 mil plazas… mientras que en el conjunto de las empresas formales se perdieron casi 30 mil puestos de trabajo. El saldo fue una perdida neta de 19,550 puestos de trabajo. La versión oficial dice que el descalabro se debió a factores estacionales como el final del ciclo escolar y de diversas actividades agrícolas…, pero indiscutiblemente son aquellos que como trabajadores mediante plataformas que logran obtener un ingreso mensual neto arriba del salario mínimo (en promedio su ingreso fue de 12,469 pesos mensuales el mes pasado) los que mantienen la generación de empleos, casi siempre realizando trabajos con horarios extenuantes y elevado riesgo que se realizan para complementar el ingreso familiar.

Y aunque oficialmente se minimice la reducción de patrones registrados —como si fuera una anomalía estadística— ya van doce meses que van de julio del año pasado al de 2026 con las caídas más pronunciadas desde enero de 2026 en medio de la pandemia Covid-19.

Así, los números dan la razón al pronunciamiento que hace unas semanas realizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza Juan José Sierra: resulta urgente generar condiciones de certeza jurídica, fiscal y de promoción que impulsen la inversión privada que genera los empleos formales —no de becas o acarreos— que requieren los mexicanos.

Birmex “brinca” acuerdos comerciales internacionales. Ayer le informé —con todo y opinión— sobre la inexistente política para promover la industria farmacéutica nacional prometida a principios de este sexenio a través de las compras públicas de medicinas y material médico, pues en principio no se modificó la estructura de mercado donde la jalisciense PISA que lleva Carlos Álvarez es la que parte el queso.

Pero igual de relevante es que Birmex a cargo de Carlos Ulloa se haya saltado las propias bases de una licitación internacional enfocada sólo para empresas nacionales y de aquellas provenientes del países con las que México tenga acuerdos comerciales internacionales: además de la participación de la firma india Wockhardt Limited de Habil Khorakiwala, también se anotó la china Gan and Lee a cargo de Wei Chen, esta última una fuerte postora para proveer de insulina para contener la diabetes.

Por norma legal, Birmex no debió siquiera aceptar esas dos firmas a concursar… a menos que el plan gubernamental sea tirar aún más los precios, aunque ello dañe a laboratorios y distribuidores locales.

Educación Privada, más allá de la UNAM. En vísperas del regreso a clases, viene la novena edición del Congreso Internacional de Marketing Educativo, CIMEDU9, a realizar del 5 al 7 de noviembre en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, con la participación de especialistas internacionales y representantes de instituciones educativas privadas que buscan transformar la gestión comercial y estratégica de la educación.

En un contexto en el que más de 20 mil escuelas privadas atienden a más de cinco millones de estudiantes en nuestro país, Rafael Agüero Meixueiro, director de CIMEDU, considera que la educación privada en México está en un punto de inflexión pues las escuelas enfrentan retos como la reputación digital, atención personalizada, velocidad de respuesta y la experiencia durante el proceso de admisión, lo que convierte al marketing en una herramienta estratégica de sostenibilidad institucional.

Así, el CIMEDU9 será un espacio para que los líderes educativos encuentren soluciones a estas áreas de oportunidad echando mano de tendencias como la inteligencia artificial, automatización y analítica de datos, lo que da sentido a que en esta edición que enfoca el ecosistema digital todo-en-uno para la gestión integral de instituciones educativas como Business Partner.

Torre Rise, a todo con Cemex. En Monterey se edifica una ciudad vertical de 484 metros de altura cuyas dimensiones requirió en su planeación y ahora en su ejecución los conocimientos más avanzados de ingeniería, pesos y resistencia en materiales. Grupo Ancore Group, dirigido por Óscar Hugo Martínez, asociado con Grupo Nest de Pedro de los Santos, encargaron el diseño arquitectónico de tal portento a Esteban Ramos… y ellos confían en la habilidad de Cemex, dirigida por Jaime Muguiro, para abastecer soluciones específicas para lo que será la torre más alta de América Latina.