Se modificarán derechos a audiencias: CSP

Igual que ha ocurrido con algunas de sus anteriores propuestas en lo que va de su sexenio que motivaran cuestionamientos y francas críticas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó ayer que, ante las reacciones por los lineamientos del derecho de las audiencias, se revisarán las opiniones tanto de directivos de la Cámara de la Radio y Televisión como de juristas y comunicadores en la consulta pública a la que fueron convocados, para determinar qué ajustes se le harán y modificarlos, como seguramente tendrán que hacerle.

Coincidentemente, la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ana María Kudisch Castelló, llamó a un proceso abierto y plural sobre esa materia, ya que la libertad de expresión es un derecho fundamental y condición esencial para el ejercicio de una democracia plena y “que los esquemas que permitan a la autoridad definir los límites del discurso público puedan convertirse en instrumentos susceptibles de restringir indebidamente la crítica”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En tres días de operativos de las Fuerzas Federales en Sinaloa este fin de semana, 52 personas fueron detenidas en media docena de municipios de esa entidad, incluida la capital, Culiacán, con el aseguramiento de kilos de drogas, armamento de todo tipo, asegurados vehículos reportados por robo y hasta un vehículo con blindaje artesanal, además de inhabilitar dos campamentos de grupos criminales en Mazatlán.

Sin embargo, más allá de esos llamados “generadores de violencia” en esa entidad con un mandatario con licencia oculto y varios de sus cercanos colaboradores protegidos, ha sido imposible, tras dos años de violencia, que Ejército, Guardia Nacional, policías federales y estatales, sigan sin capturar a los hijos de El Chapo Guzmán y de El Mayo Zambada.

Ante las críticas que recibe por su empeño en cambiar nombres a lo que se refiera a la Conquista —este domingo propuso en Puebla renombrar al Paso de Cortés en la ruta de los volcanes Popocatépetl-Iztaccíhuatl por Paso de los Pueblos Indígenas— respondió ayer en su mañanera que se siente orgullosa de ello, al recordar los que ha hecho en lo que va de su mandato.

Con el voto a favor de siete ministros, la Suprema Corte de Justicia ordenó a la Presidenta Sheinbaum expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura que ninguno de sus tres antecesores, Calderón, Peña Nieto y López Obrador lo hiciera, a más de 18 años de que venció el plazo legal fijado por el Congreso para emitirlo, el cual transforma el modelo jurídico pesquero.

A unos días de que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomara posesión, un sismo sacudió a ese país que causó muertes y destrucción que reclama ayuda urgente.