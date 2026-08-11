Todos los Partidos políticos están precampañas

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La alianza electoral gobierno-Morena-Verde para el 2027 ha entrado a términos de conflicto, negociación y riesgo.

Conflicto porque todavía escuece en Palacio Nacional la violación del empeño de Claudia Sheinbaum por acabar con el nepotismo tanto al interior del oficialismo como con los aliados. Pero en varios estados los gobernadores no solo quieren imponer a sus amigos, sino que pretenden que sus familiares más cercanos los sustituyan.

Es un método que los gobernadores usan con gran frecuencia y se reduce a la intención de dejar al candidato seleccionado por ellos.

Son muchos los que juegan con esa figura, pero pocos lo consiguen. Es el sueño dorado de aquellos personajes que piensan trascender, aunque no por su trabajo, sino por elegir a su sucesor.

No son tantos los que lo consiguen, aunque sí lo intentan y presionan para ello, solamente para que los que lo logran se topen después con la traición de su preferido o preferida.

Los gobernadores no han entendido que el poder se puede heredar, pero no compartir, por lo que los gobernantes seleccionados se comprometen para algo que no cumplirán.

Ejemplos los hay por montones, pero uno de los más ejemplificantes fue el de Campeche, donde el gobernador solicitó licencia y dejó encargado de la oficina a su secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa, el que pronto negoció con los nuevos dueños del poder, Morena para entregar la plaza y obtener su recompensa, la embajada de México en República Dominicana.

Con ese y otros antecedentes, además de historias varias, los gobernadores insisten en empujar en favor de su favorito o favorita, cuando llega el momento de la sucesión.

En la actualidad, hay 17 gubernaturas que habrán de renovarse en 2027, en las que sin importar el triste papel de los gobernantes, al haber fallado a sus electores, pretenden que llegue un nuevo gobernador a modo, con el que puedan negociar, para que les otorgue inmunidad.

Dentro de este concierto están sin distingos de siglas, muchos que saben que tienen cuentas pendientes, las que pretenden saldar apoyando al supuesto incondicional.

Empezamos este recorrido con dos joyas, los gobernadores de San Luis Potosí y Nuevo León, Ricardo Gallardo y Samuel García, respectivamente,

Los dos empujan para que sus consortes sean las que los suceden. Ruth González Silva ya fue designada por su partido y ungida por su esposo, Ricardo Gallardo. Con Mariana Rodríguez hizo lo propio su pareja, Samuel García.

Otros más que empujan fuertemente por sus afines son Víctor Manuel Castro en Baja California Sur, apuesta por Milena Quiroga. En la parte de la península, Marina del Pilar Ávila, respalda la nominación de Julieta Ramírez

Alfonso Durazo de Sonora tiene en Lorenia Valles su preciada joya para sustituirlo, mientras que en Sinaloa, Rubén Rocha (con licencia) se quedó sin su carta Enrique Inzunza. Layda Sansores, de Campeche, seleccionó a Pablo Gutiérrez Lazarus como su favorito.

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La UNAM informó que 43 mil 619 aspirantes que fueron convocados a la prueba de control para el ingreso a licenciatura ya cuentan con fecha, sede y horario para la aplicación de su evaluación. Lo anterior, representa el 74.3% del total, lo que refleja el interés de los estudiantes por obtener un lugar en la Máxima Casa de Estudios… Nos queda claro que muchos de los tramposos optarán por evadir la etapa. Bien por la universidad que dio una respuesta justa para resolver la crisis institucional.

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El dirigente del tricolor Alejandro Moreno, denunció ante las autoridades de Estados Unidos una supuesta censura por parte del INE y hace responsable a tres consejeros del organismo por las medidas que, pueden afectar su libertad de expresión y cómo Senador de la República no puede ser limitado para hablar ningún tema ya sea social o político.

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