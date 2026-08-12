3.12% fue la inflación anual (comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de es este año con el del año pasado), en julio. ¿Buena o mala noticia? Analicémoslo.

Esta fue la inflación anual en lo que va del año. Enero: 3.79%, 0.10 puntos porcentuales más que la de diciembre, el 2.71%. Febrero: 4.02%, 0.23 puntos porcentuales más que la de enero, el 6.07%. Marzo: 4.59%, 0.57 puntos porcentuales más que la de febrero, el 14.18%. Abril: 4.45%, 0.14 puntos porcentuales menos que la de marzo, el 3.05%. Mayo: 3.94%, 0.51 puntos porcentuales menos que la de abril, el 11.46%. Junio: 3.37%, 0.57 puntos porcentuales menos que la de mayo, el 14.46%. Julio: 3.12%, 0.25 puntos porcentuales menos que la de junio, el 7.42%.

Esta historia se divide en tres etapas. La primera, de enero a marzo, con inflación al alza (malo), y el alza cada vez mayor (peor): 2.71% en enero, 6.07% en febrero y 14.18% en marzo. La segunda, de abril a junio, con inflación a la baja (bueno), y la baja cada vez mayor (mejor): abril 3.05%, mayo 11.46%, junio 14.46%. La tercera, en julio, de inflación a la baja (bueno), y la baja menor (malo): 7.42%. Lo ideal hubiera sido que la baja de julio (7.42%), hubiera sido mayor que la de junio (14.46%).

En julio se mantuvo la tendencia hacia una inflación menor (bueno), pero no hacia una reducción de la inflación cada vez mayor (malo). La inflación de julio, 3.12%, fue la menor desde mayo de 2020 (bueno), cuando se ubicó en 2.84%.

Hay que tener presente que la meta de inflación del Banco de México, vigente desde enero de 2003, es 3%, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la mayor inflación aceptable es 4% y la menor 2%. De enero de 2003 a julio de 2026 la inflación promedio anual fue 4.20%, 1.20 puntos porcentuales mayor que la meta puntual (3%), el 40%, con la cual hay que evaluar la eficacia de la política monetaria del banco central, dado que el margen de error, al alza o a la baja, es amplísimo, de un punto porcentual, el 33.33%.

Lo destacable: la inflación en julio, 3.12%, fue la menor desde mayo de 2020, y está a 0.12 puntos porcentuales, el 4%, de la meta puntual (3%). ¿Se logrará?

Según el más reciente Anuncio de Política Monetaria (6 agosto), del Banco de México, será hasta el cuarto trimestre de 2027 (podría ser en octubre, o en noviembre, o en diciembre), cuando, por primera vez desde que en junio de 2020 la inflación se ubicara por arriba del 3% (2.84% en mayo y 3.33% en junio), se alcance la meta puntual del 3%. ¿Será?

Y pregunto ¿será? Porque, en el Anuncio de Política Monetaria, del 24 de junio de 2021, con la inflación en 5.88%, el banco central anunció que sería en el segundo trimestre de 2022 cuando la inflación se situaría dentro de los márgenes de la meta, por debajo del 4%. Esta fue la inflación en el segundo trimestre de 2022: abril, 7.68%; mayo, 7.65%; junio, 7.99%; promedio, 7.77%. Fue hasta enero de 2025 cuando la inflación se ubicó dentro de los márgenes de la meta, por debajo del 4%, en 3.59%. ¡Tanto por la eficacia de la política monetaria del Banco de México!

Según el promedio de las 42 respuestas recibidas por el mismo Banco de México, en la encuesta de julio a los economistas del sector privado, en 2026 la inflación será 3.92%, en 2027 será 3.85%, y en 2028 será 3.76%, a la baja, dentro de los márgenes de la meta (2% - 4%), pero por arriba de la meta puntual (3%).