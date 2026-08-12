Candidatos con narconexos, en la mira

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Justo en medio de revelaciones que involucran a ex y actuales funcionarios en actos de corrupción, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer en su mañanera que el Gabinete de Seguridad está preparado para recibir casos sobre presuntos nexos de aspirantes a cargos de elección con el crimen organizado, al mismo tiempo que, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiga “alertas” sobre lavado de dinero, tanto nacionales como extranjeras.

En algunos de esos casos, surgidos en días recientes por solapar el enriquecimiento de anteriores colaboradores, son mencionados como candidatos a cargos de elección que, desde hace varios meses, andan en campaña ilegal, que oficialmente empieza en septiembre, por lo que, si se les confirma algún nexo con los cárteles de la droga, en vez de contender por gubernaturas, diputaciones o alcaldías, otro sería su destino.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó en la mañanera que se ha redoblado el combate a la extorsión de productores en la zona agrícola de Michoacán, con la aprehensión de casi mil delincuentes por ése y otros delitos como homicidios, secuestros y narcomenudeo; que llevaran al gobierno de Estados Unidos a cancelar las actividades de su embajada en ese estado, incluida la importación de aguacate.

En la misma conferencia de prensa en Palacio Nacional, rechazó, “por absurda”, la versión de un testigo protegido por el caso de la red de huachicol liderada por los hermanos Farías Laguna, sobre una supuesta “negociación” entre él con los hijos del expresidente López Obrador y Adán Augusto López, para permitir que los barcos con huachicol atracaran con más frecuencia en aduanas de Tamaulipas o que limitara investigaciones sobre ese ilícito.

Por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, su gobierno enviará a Colombia dos aviones militares con un nutrido grupo de elementos con despensas, canastas alimentarias, médicos, medicinas, rescatistas, binomios caninos y personal de sanidad, para auxiliar en tareas de rescate y ayuda a víctimas del sismo registrado en ciudades de ese país, anunció el titular de Sedena, general Ricardo Trevilla.

Amplían acusaciones, ahora a tres excolaboradores del exgobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre, a los que presuntamente ordenó destruir evidencias del caso Ayotzinapa, según declaraciones de una testigo, presa en el penal de Tepepan, con lo que la FGR aprieta ese caso que sigue pareciendo distractor.

Al salir de casa, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio un mal paso y se fracturó un tobillo, por lo que permanecerá hospitalizada y concluirá su gestión legislativa a distancia para después convertirse en titular de la Secretaría de las Mujeres, en sustitución de Citlalli Hernández, hoy codirigente morenista.