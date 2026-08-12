La Oposición puede derrotar a Morena en Michoacán

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las elecciones de Gobernador y diputados federales para 2027 en Michoacán van a estar muy peleadas, desde ahora toman posiciones y más cuando han visto la confrontación interna que tienen los morenistas. Mataron al alcalde Uruapan, el líder del Sombre Carlos Manzo y hoy todos quieren ocupar su lugar.

Saben que la viuda Grecia Quiroz con la reforma que los tramposos de Morena le construyeron en el Congreso michoacano para eliminar la figura de candidaturas independientes, prácticamente la están obligando a buscar una fuerza política para postularse.

Ella como alcaldesa de Uruapan y esposa del fallecido Carlos Manzo del famoso movimiento del Sombrero, lleva una carrera electoral con la mayor aceptación del voto, es decir encabeza los números sobre sus contrincantes de todos los partidos.

Hay un voto de sentimiento que la protege y la apuntala para poder ganar la gubernatura en el 2027, pero necesita arroparse de una fuerza política y eso le quitaría el atractivo ciudadano que le dio su confianza para que su esposo ganara de con la figura de independiente.

Grecia Quiroz no puede aceptar a los vivales y aprovechados del partido naranja de querer, como lo han hecho en todo el país, de robarse las figuras emblemáticas para postularlas como sus candidatos. El ejemplo de Nuevo León en donde en al gobernador Samuel Rodríguez al que han acusado de muchas trapacerías y al cual el Congreso Local de esa entidad lo quiere someter a un proceso para destituirlo y formularle cargos penales por peculado.

Aceptar a Movimiento Ciudadano le daría la sepultura política y mermaría el potencial del movimiento del Sombrero. Un frente de oposición pararía en seco a cualquier aspirante de Morena que quiera triunfar en 2027.

Si realmente Grecia Quiroz enfrentará una reforma que la dejara impedida para poder competir como candidata independiente, entonces lo más recomendable es que tienda puentes con todos los partidos de oposición para buscar encabezar ese frente único.

El partido naranja y el PAN de Jorge Romero y el PRI de Alejandro Moreno “Alito” saben perfectamente que el pleito es solo de dos fuerzas, la de Morena y sus aliados contra la oposición. Querer competir solos, es un fracaso anunciado.

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Alejandro Moreno dirigente del PRI, llevó una acusación de presunta censura ante la justicia estadounidense; esto, tras la prohibición que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) de impedirle referirse como “narcopartido” a Morena, la fuerza política gobernante en México. Es de tener en cuenta que la tan llevada y traída Constitución nacional establece con toda claridad en su artículo 61 que los legisladores federales, como es el caso de Moreno, son inviolables por las ideas que dicen en sus labores.

Además, a través de redes sociales, el también senador de la República anunció que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para revisar la actuación de tres consejeros electorales: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.

El priista, explica, “busca blindar sus comentarios mediante la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Ley Magnitsky), una ley que permite al gobierno de EU imponer sanciones económicas y restringir la entrada a su territorio cuando se acrediten actos de violaciones a derechos humanos o corrupción.

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Si bien existe un debate abierto sobre la regulación de los dispositivos móviles en escuelas, y del uso de la Inteligencia Artificial de manera adecuada, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la utilización de las nuevas tecnologías en las campañas electorales deberá ser regulada por el INE.

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Por lo que se observa, al interior de Morena no se mide a los militantes con la misma vara… luego de que las diputadas locales Nay Salvatori y Graciela Palomares hicieran comentarios despectivos en contra de los adultos mayores, en menos de una semana se les suspendieron sus derechos partidistas; en contraste, hay quienes a pesar de tener presuntos vínculos con el crimen organizado ¡hasta siguen cobrando!...Los políticos sinaloenses relacionados con el narco se pasean por todos, pero no avanza ninguna denuncia, los fiscales del Estado se hacen de la vista gorda.

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