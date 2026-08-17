La carta de Andy

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El jueves pasado por la noche comenzó a circular la versión de que, desde la cuenta de Andy López Beltrán, se había publicado una carta al presidente Donald Trump por el retiro de la visa del hijo del expresidente López Obrador. Yo estaba por entrar al aire en mi programa Todo Personal de ADN 40.

Verifiqué la información en la cuenta X de Andy, no estaba ahí la carta, pero sí en su Instagram, un perfil verificado con poco más de 35 mil seguidores.

Aun así, dudé que fuera de su cuenta debido a la torpeza del mensaje, que realmente hubiera sido una carta subida por el propio hijo del expresidente.

BAJO INVESTIGACIÓN

ANDRÉS Manuel López Beltrán, en un evento público de Morena. ı Foto: Especial

En la carta que Andrés Manuel López Beltrán le escribe a Donald Trump va mucho más allá de reclamar por el retiro de su visa. Le pide directamente al presidente estadounidense que destituya a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Christopher Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México y conoce perfectamente el país y la relación bilateral.

No es menor el señalamiento contra Marco Rubio, una de las figuras con mayor peso dentro del Gobierno de Trump y con aspiraciones presidenciales hacia 2028.

López Beltrán asegura que el retiro de su visa no obedece a ninguna conducta ilícita, sino a razones políticas, y acusa a ambos funcionarios de actuar con “resentimientos y actitudes sectarias” contra Morena.

Pero quizá una de las frases más llamativas de la carta es la que utiliza para referirse a Estados Unidos. Andy asegura que no le preocupa haber perdido la visa porque no tiene interés en visitar un país que, según sus propias palabras, “vive tiempos decadentes y lamentables”.

En su momento pensé que era una trampa, y como Luisa María Alcalde acababa de difundir unas listas de periodistas serios que trabajan dando a conocer lo que sucede desde el poder y que, según ella, conspiran en los ecosistemas digitales para que se amplifiquen los contenidos contra la 4T para estigmatizarlos. Sí, pensé, nadie es tan tonto como para escribir una carta así, y nos quieren tender una trampa a los periodistas para que difundamos la noticia.

Fui muy cuidadosa en dar la información al aire, dije: “En las cuentas de redes sociales aparece una carta de Andy dirigida al presidente Donald Trump, reclamándole por el retiro de su visa… No está confirmado que efectivamente sea el propio Andy quien haya subido esa carta”.

Pero lo cierto es que, aunque parezca inverosímil, Andy sí escribió esa carta. Una carta en donde le cuestiona al presidente de Estados Unidos el retiro de su visa y, además, lo insulta a él y a su país que, por cierto, es el principal socio comercial de México.

El hijo de un expresidente que nunca ha tenido un cargo público, un hombre que siempre ha trabajado a la sombra del poder colocando a sus amigos en puestos estratégicos, como en la Secretaría de Hacienda, en aduanas y hasta en secretarías de Finanzas como en Sinaloa y la Ciudad de México.

Ahora quiere hacer campaña para obtener una diputación y ser reconocido en Tabasco. Está entregando un periódico que se imprime con recursos públicos para tratar de disfrazar su precampaña. Ahora dice que es una cruzada para defender la soberanía nacional.

Lo que no quieren reconocer en Tabasco es que EU está haciendo una investigación en donde muchos personajes están involucrados.

El retiro de la visa pareciera ser sólo la punta del iceberg. Por eso, ahora, buscan hablar de soberanía nacional, cuando en realidad están tratando de desvirtuar el tema de las acusaciones, que muchas podrían ir en el sentido de recursos ilícitos para campañas políticas del movimiento y también en el negocio del huachicol fiscal, que es un delito que se cometió y se hizo, en parte, en territorio estadounidense, y en donde aparece el nombre de Andy.

En esa carta dirigida a Donald Trump lo que hace es ponerse como si el agravio fuera a los mexicanos, y la verdad es que es un tema personal. No tendrían que haberse solidarizado desde el gobierno y desde el partido con una decisión que tomó EU y, como ha repetido en muchas ocasiones Marco Rubio, y ha sido muy claro sobre la política de visas: “Una visa no es un derecho. Es un privilegio”. Para el secretario de Estado, tener una visa significa recibir autorización para ingresar como visitante a territorio estadounidense, no adquirir un

derecho permanente.

Rubio también ha advertido en varias ocasiones que ese permiso puede ser retirado. Su argumento es que, si una persona entra a EU como turista, estudiante, periodista o bajo cualquier otra condición y realiza actividades que el Gobierno considera contrarias a los intereses nacionales o a la seguridad de EU, su visa puede ser revocada.

Incluso lo ha resumido de manera contundente: “Si las autoridades hubieran sabido previamente que una persona realizaría ese tipo de actividades, probablemente nunca le habrían otorgado la visa”.

Ésa es la posición de Rubio: Estados Unidos decide quién entra a su territorio y bajo qué condiciones. Tener una visa no garantiza poder conservarla.

Hoy se le ha revocado la visa a Andy, así como a decenas de funcionarios mexicanos.

Lo cierto es que Andy está tratando de sacar ventaja a esta situación haciéndose pasar como una víctima de EU, cuando en realidad está siendo investigado en ese país.

Por eso el costo para el Gobierno de México para defender a Andy es altísimo, se les está olvidando que EU es nuestro primer socio comercial, que la principal derrama económica en nuestro país es de migrantes mexicanos que viven allá.

Los López Beltrán están queriendo negociar, como en su momento lo hizo Fidel Castro en Cuba, haciéndose los duros contra EU. Apenas hace unos días José Ramón López Beltrán todavía puso en sus redes sociales un mensaje conmemorando los 100 años de Fidel Castro.

Se les olvida que en ese momento Cuba tenía fuertes aliados como la Unión Soviética, hoy México no tiene esos respaldos, y el costo de seguir enfrentándonos con EU, y más por un tema muy personal del hijo de un expresidente, puede ser muy complicado para el futuro inmediato de México.