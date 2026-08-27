Morena y el gran elector

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Morena presume que nadie lleva a cabo procesos de selección de candidatos con tanta transparencia como ellos.

En lo que llevamos un tiempo es ciertamente, en el fin del dedazo de otros tiempos. Ahora el método se ha venido sofisticando, y es conocido como el encuestazo. Nunca queda del todo claro cuál es el método que utilizan los partidos para definir quiénes son sus representantes.

En el caso de Morena existe la percepción de que en muchos casos las encuestas vienen con santo y seña. No es claro ni transparente cómo terminan eligiendo a sus candidatos. En muchos casos se sabe de antemano quién va a terminar por ser designado. Es cuestión de acordarse de cómo explicó Rocha Moya, quien, por cierto, va en camino de ser innombrable, la forma en que fue designado. Aseguró que no había ganado la encuesta, pero que quien lo había puesto como candidato había sido López Obrador.

Los coordinadores de la Transformación presentados estos días estaban cantados de antemano. No son otra cosa que una nueva edición de las corcholatas, definición fuera de lugar que escogió López Obrador para dar a conocer a los precandidatos a la Presidencia por parte de Morena, proceso que de alguna manera venía con santo y seña, como insinuaron algunas de las corcholatas derrotadas.

Morena de nuevo se adelanta y le muestra el camino a la oposición. Poco o nada importan leyes y reglamentos. El proceso electoral empieza formalmente el 10 de septiembre y se presupone que antes de esa fecha no están permitidas actividades electorales, lo cual pasan a segundo plano. Los partidos definen los procesos a su manera.

Lo que no deja de hacer la oposición es expresar su inconformidad, a pesar de que termine haciendo lo mismo que el oficialismo. Difícilmente se investigará todo lo que se ha hecho antes del 10 de septiembre, más bien todos juegan a lo mismo, pero bajo la abrumadora presencia del oficialismo en todo el país unos reclaman más que otros, aunque terminen por hacer lo mismo.

El INE anda en la “inacción”, como definieron algunos de sus integrantes, y no pareciera tener el más mínimo interés en investigar todo lo que está pasando. El Instituto se está haciendo cada vez más oficialista, lo cual deja en el vacío muchas de las protestas, algunas de ellas fundadas; no las acepta y regresa a la “inacción”.

El TEPJF anda en las mismas. No se vislumbra un interés real que al menos lleve a indagar qué andan haciendo los partidos, y evidentemente, mucho menos indagar el despliegue que ha llevado a cabo el oficialismo.

Muchas de las candidaturas podrían empezar a definirse estos días sin que esté de por medio el inicio formal del proceso electoral. Podrían venir protestas en el futuro en función de lo que se hizo a lo largo de estos meses, pero por lo que se ve, no han tomado nota de ello, y menos aún registro de las cosas.

Está a la vista el gran apoyo de Morena en todo el país. El oficialismo se adelanta más que pensando en la oposición, en algunos estados tendrá que hacerlo. Lo que busca es encontrar cohesiones internas, porque es evidente que se están moviendo muchos intereses propios de un partido que ha crecido de la mano de la suma de todo lo que tenga en su entorno para poder ganar las elecciones; éste fue el camino inicial desde 2018.

Los coordinadores van que vuelan para ser candidatos a gobernadores. Para eso trabajaron en los días en que, presuntamente, no se permitía que se hiciera trabajo electoral.

La pregunta incómoda a Morena es quién terminó por elegirlos. Si fueron encuestas, bien valdría la pena que dieran a conocer los detalles y metodologías, lo otro significa que el gran elector esté siendo la élite del partido, como ya ha pasado, por ejemplo, en Sinaloa.

RESQUICIOS.

El senador Enrique Inzunza quiere el fuero. No aceptó las peticiones de que dejara el escaño. Con tal de mantenerlo, ahora resulta que va a ser independiente, es evidente que la bronca no ha terminado.