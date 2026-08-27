• Verde le dice no a Alito

Y más tardó Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en abrir la puerta a una posible alianza con el Verde Ecologista en San Luis Potosí, que el partido del tucán en responderle que gracias, pero no. Y es que Alito hizo notar en una gira que tiene claro que la coalición Morena, PT y Verde, en esa entidad ha sido una excepción. Y ciertamente lo es, pues es sabido que los del PVEM tienen ya muy perfilado apostar por el perfil de la senadora Ruth González, situación con la que el guinda no está de acuerdo. Algo que el líder tricolor, a últimas fechas muy interesado en aliarse con quien sea con tal de vencer a Morena, aparentemente vio como un resquicio por dónde fluir. Pero ayer mismo, la dirigencia nacional verde lanzó un comunicado en el que claramente establece que las definiciones electorales las tomará en los tiempos y vías correspondientes, aunque atajó: “No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”. Uf.

• Cambio a regañadientes

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El nuevo partido político Somos México —o Somos MX, para los cuates— tendrá que decir adiós a sus colores, emblema y logotipo, después de que, como ya estaba muy cantado, el Tribunal Electoral ratificara la orden del INE para que dejaran de apropiarse de frases y gráficas propias de la identidad nacional —y hasta de otros partidos—. “Somos México considera inadmisible que por mayoría en la Sala Superior del Tribunal Electoral se obligue a modificar nuestro nombre, emblema y colores…”, reclamó la organización, nos dicen, ya sólo a manera de una protesta que, desde luego, no surtirá ningún efecto para que acaten lo que ya se les indicó desde que obtuvieron el registro como partido político nacional. Se quejó de que el TEPJF no sólo le hiciera segunda al árbitro electoral, sino que agregara argumentos para mantener la restricción. Sin embargo, el grupo liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y otras figuras de la famosa Marea Rosa tan lo veía venir que ya anunció que darán a conocer hoy mismo una “nueva propuesta de identidad”. Pendientes.

• El canijo micrófono abierto

Quien, nos dicen, hizo el oso por un pequeño descuido —de esos que muchos han tenido cuando están en el home office—, fue el diputado priista Christian Mishel Castro, que habría dejado el micrófono abierto, lo que hizo que aquello que estaba ocurriendo de su computadora para afuera se convirtiera en contenido de dominio público durante una reunión virtual de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados. “No, ahorita me voy a subir a bañar y ahorita voy a bajar para que veamos nuestros pendientes, ¿sale…?”, se escuchó. “Diputado Christian, ¿puede apagar su micrófono, por favor?”, le conminó la presidenta de la comisión, Ana Karina Rojo Pimentel, según se ve, aguantándose la carcajada, la misma que no se aguantaron varios de los presentes. Aunque Rojo Pimentel terminó por evidenciar a su compañero, al hacerle tal petición, nos comentan que Christian después salió a echarle la bolita a alguien más, pues juró y perjuró que el del micro abierto no era él. ¿Le creemos?

• El giro necesario

Vaya aprieto el que se le presentó a Imelda Castro, pues, nos hacen ver, no pudo celebrar como ella hubiera querido el hecho de ganar la posibilidad de convertirse en la próxima candidata guinda a la gubernatura de Sinaloa. Y es que todos los reflectores se fueron hacia ella por la relación que pueda tener con el gobernador recientemente orillado a retirarse del cargo, Rubén Rocha Moya. Los que tienen buena memoria no dejaron de recordarle que apenas el pasado 27 de junio, cuando la senadora se registró en el proceso interno de Morena, salió en defensa de Rocha. En ese momento, nos dicen, cuestionó el interés de Estados Unidos en las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con grupos delictivos. “Ningún país tiene derecho a intervenir en nuestra vida nacional…”, declaró entonces. Nos señalan que ahora que Imelda deberá cortejar al electorado sinaloense, separarse de lo que dijo en el pasado inmediato es casi obligatorio. Cuando le preguntaron si ahora hay una ruptura con el rochismo, Castro respondió: “Es un proceso de transición que se tiene que dar en Sinaloa para irnos alejando de este momento”. Ahí el dato.

• Romero y las alianzas

Que no perdamos de vista, nos piden —aunque Morena robe cámara con su desfile de coordinadores— que la destapadera de candidatos también comienza a darse desde el PAN, donde ayer el dirigente nacional Jorge Romero dejó ver veladamente que, por ejemplo en Baja California Sur, el diputado federal Francisco Pelayo seguramente será el elegido; sin embargo, nos subrayan, lo más relevante no fue tanto el espaldarazo a Pelayo sino el colmillo que terminó mostrando Romero, pues declaró —dicen, sólo para no verse tan mal— que sí escuchará a las dirigencias y a la militancia en cada estado para decidir a quién poner como candidata o candidato en 2027, peeero, sí dejó claro que la decisión final será del Comité Ejecutivo Nacional del blaquiazul —o sea, de él—. Por cierto que ya muchos notaron que eso de ir solitos en los próximos comicios puede que no sea tan cierto, ya que aunque señaló que la prioridad panista será la de competir únicamente bajo sus siglas, habrá un análisis de la realidad de cada estado. ¿Le hará caso a Alito?

• La complejidad del caso Manzo

Nos comentan que aun con los avances que ha habido en la investigación del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, incluso con la detención de quienes las autoridades han identificado como autores materiales e intelectuales, el entramado alrededor del crimen se torna todavía más complejo, más ahora que la Fiscalía General del Estado abrió una nueva línea de investigación para revisar la supuesta cercanía entre la actual alcaldesa —y viuda de Manzo—, Grecia Quiroz, y el exdirector de Protocolo del Ayuntamiento, Samuel García Rivero, señalado por presuntamente filtrar información de la agenda privada del edil asesinado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nos explican que las sospechas de la fiscalía local se centran en que García fue contratado en octubre de 2024 para trabajar en el despacho de la Presidencia Municipal, pero no habría llegado precisamente por su currículum, sino por recomendación de Grecia, de acuerdo con una denuncia que presentó el pasado lunes Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo. Ahí el dato.