Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ese robot llamado Tiangong Omni corrió 100 metros en 8.86 segundos en la segunda edición de los World Humanoid Robot Games en Beijing, China.

Más de 2mil robots humanoides divididos en 666 equipos y de 16 países participaron en distintas pruebas deportivas y de servicio, como hotelería, tareas operativas y extinción de incendios.

Los videos son como aquellas escenas de películas de ficción, de cuando éramos niños, porque si usted es nacido por ahí de los 80s esto era parte de una caricatura o de una película holliwoodense.

La realidad es que no solo los humanos avanzados con hacer más ejercicio, a comer más saludable y cambiar hábitos para tener una vida más longeva y sobre todo ser más fuertes ante cualquier enfermedad física y mental. Ni se diga, aprender a usar la IA para nuestras tareas profesionales.

Pero a la par, ingenieros en China y en el mundo, han estado trabajando en crear a robots que bien echarían a perder el esfuerzo por ser inmortal, sanos y fuertes de los humanos.

Los robots no son un juego ı Foto: Reuters

Personas que observan esta competencia atlética, no como unas olimpiadas cualquiera, sino con toda la intención de analizar la complejidad de los movimientos, la convivencia con otros robots y el desempeño ante distintos escenarios que les obligue a demostrar distintas habilidades.

Las competencias son mero acto de entretenimiento, la exposición del poderío que está desarrollándose es para asustarnos.

¿Quién los controlará cuando su inteligencia artificial supere a sus creadores? La fotografía del fotoperiodista Tingshu Wang es la señal de que las futuras guerras serán con ellos, que el poderío se medirá en la cantidad de robots que cada potencia desarrolle y sus destrezas de peligro, no estarán a la vista de todos.

No ignoremos cómo el robot blanco quiere alcanzar al gris, porque quiere decir que tienen claro el concepto de rivalidad y que los dos quieren ganar.

Cuidado, no es solo entretenimiento.