Segundo informe de CSP, mañana

Entre crisis que ha ido enfrentando en lo que va de su gobierno, algunas de las cuales amenaza con empeorar por la rebeldía de algunos militantes de su movimiento-partido de cara a la selección de candidatos a gobernadores en 17 entidades, diputados y senadores, con riesgos de ruptura de alianzas partidistas, un aún limitado crecimiento económico, falta de inversiones y señales de deterioro de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos ante la renovación del T-MEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirá mañana su Segundo Informe de Gobierno.

Si a eso se suma el problema de la violencia que afecta a algunas entidades federativas —de lo que Sinaloa es el mayor y más claro ejemplo, aunque no el único— escándalos asociados a casos de corrupción y desapariciones heredadas del anterior sexenio, que distan de ir a la baja, como ella misma ha podido constatar en sus giras de fin de semana en las que ha escuchado personalmente, quejas, denuncias y acusaciones de integrantes de familias que padecen esa situación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El mexiquense Higinio Martínez fue electo nuevo presidente del Senado, cargo al que aspirara el tabasqueño Oscar Cantón Zetina, quien a pesar de su destacada labor en la sede del Paseo de la Reforma, la proximidad y paisanaje con Adán Augusto López, exlíder de la bancada, lo alejó de la posibilidad de reemplazar a Laura Itzel Castillo, quien tras concluir esa tarea legislativa, por designación presidencial, será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Con optimismo, el secretario de Economía y principal negociador del T-MEC, Marcelo Ebrard, aseguró en la reunión plenaria de los legisladores de Morena que escándalos públicos como el huachicol fiscal, ni los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, con el narcotráfico, ni el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán han afectado las negociaciones de ese tratado.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró en ese mismo acto que la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena no representa riesgo para la aprobación de reformas constitucionales en la Cámara Alta por mayoría de 128 votos. Siempre que los del PT, 66, y PVEM, 14, sigan siendo sus aliados.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, se reunió con los diputados federales de su estado para coordinar acciones en la discusión del Paquete Económico 2027 del Gobierno federal que se discutirá en el período de sesiones que instala mañana.