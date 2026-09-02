Apagones del Bienestar

En materia de electricidad –como en cualquier industria pesada– las decisiones que se tomen o se dejen de tomar hoy mostrarán sus efectos en tres o cinco años; así, las decisiones que tomó Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad se manifiesta ahora como los apagones que afectaron este lunes al sureste mexicano y los que afectan a los centros industriales de Nuevo León. Por mejores planes y buena voluntad que haya no se podrán revertir tan facilmente las consecuencias de aquellos actos…, pero se puede actuar para disminuir y evitar apagones del futuro próximo.

Sin embargo, durante un par de años la tónica pueden ser de eventos así, e incluso agravarse por eventos climáticos extremos como los que vaticina el Super Niño, tan pronto como la próxima primavera. El hecho de que el clima del actual verano haya sido benigno y que las copiosas lluvias llenaron los vasos de las hidroeléctricas contuvo la presión de la demanda sobre la capacidad de generación y transmisión de energía… por lo que los actuales apagones muestran fragilidades del sistema eléctrico nacional que al mismo tiempo se convierten en un cuello de botella para el crecimiento de actividades industriales y de servicios como ya advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que preside Gabriela Gutiérrez.

El problema en el sureste es especialmente serio. Por un lado, las redes de transmisión de alta tensión no recibieron en el sexenio pasado la inversión necesaria para su actualización y menos para aumentar su densidad de mallado; sólo hay dos líneas que parten de Tabasco y hasta ahí. Por otro, la capacidad de generación está topado por la falta de gas natural para las dos plantas que en la región construyen Siemens y Mitsubishi que respectivamente dirigen Javier Pastorino e Ignacio García.

El ducto que partiría de Tuxpan con rumbo a Yucatán y a Oaxaca marcha a lomo de venado por falta de liberación de derechos de vía, pero también por la estranguladora burocracia del Centro Nacional de Control y Energía encargado a César Aguilar. Y nomás no se ve para cuándo.

Y lo que sería el plan de emergencia para evitar apagones en la región como el que se registró antier, la contratación a precio de oro de un barco turco para generar electricidad desde Puerto Morelos (Karpowership, propiedad de Orhan Karadeniz), brilló por su ausencia. Sin embargo, ante tal panorama desalentador, existen soluciones técnicas y económicas que ya le pasaremos al costo.

Consulta mezcalera… sin maestros mezcaleros. Hoy inicia la primera reunión de la consulta que convocó Liliana Pérez Ornelas, directora general de normas y presidenta del comité consultivo de normalización de la Secretaría de Economía, para cancelar la Norma Oficial Mexicana vigente para el Mezcal NOM-070-SCFI-2016 para discutir y eventualmente aprobar el anteproyecto NOM-070-SE-202X: para ello se invitó a integrantes de la industria y de la distribución, pero pequeño detalle, no se consideró a los maestros mezcaleros que trabajan en lugares serranos y recónditos de buena parte del país.

No existe una estadística precisa, pues los censos del Inegi no especifican a qué tipo de cultivo(s) se dedican los campesinos. Una niebla estadística de origen que tendría que ser dispersada, pues se calcula que son más de 200 mil familias en las áreas más alejadas del país que se involucran en la producción artesanal y ancestral del destilado.

Uno de los participantes más relevantes en pro de conservar el patrimonio cultural de los agaveros de mezcal —y de mejorar su participación económica en la comercialización— José de Lucas ha insistido en escuchar a los maestros mezcaleros antes de que oficialmente se apruebe la aberración de permitir el “mezcal cristalino” o decolorado. ¡Wakala!

Garrido sí jala para Miguel Hidalgo. Pues en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, quien lidera las encuestas para suceder a Mauricio Tabe es el también panista César Garrido… uno de los primeros en listarse como el coordinador en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad a fin de obtener la candidatura de su partido para el año próximo.

Garrido actualmente se desempeña como director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en esa demarcación y encabeza las encuestas como Gobernarte o MetaMetrics por su desempeño en temas como retiro de ambulantes, ordenamiento en establecimientos mercantiles y recientemente en la operación del denominado Gobierno Nocturno que permitió un saldo blanco durante la celebración del Mundial.

Tome nota.

#LordNoCumplo de Naucalpan. En contraste, el alcalde mexiquense Isaac Montoya, electo para conducir el municipio densamente poblado y conurbado de Naucalpan, ya ganó el mote de #LordNoCumplo, pues dejó tirados múltiples compromisos que pactó para ganar la posición por Morena, entre ellos las promesas de mejoras de acceso vial y estacionamiento al tradicional mercado de El Molinito. El mercado y sus más de 530 locatarios han visto caer 50% sus ventas por las obras del Mexicable; el alcalde prometió un estacionamiento y una serie de mejoras urbanas, pero hasta ahora son palabras huecas para los comerciantes que lidera don Amando Jiménez.

Eso sí, Montoya suspira por su reelección —a lo que dedica tiempo y esfuerzo— aunque sólo 32.2% de los naucalpenses votaría por su ratificación conforme a la más reciente encuesta Rubrum.