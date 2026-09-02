Luces y sombras

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El periodo ordinario de sesiones que inició ayer no tendrá muchos sobresaltos, la conformación política no ha cambiado absolutamente nada.

El senador independiente, por cierto, sin dejar de ser morenista, Enrique Inzunza no va a hacer diferencia alguna. Más bien, lo que hará será votar por fuera con su ahora exbancada por todo aquello que se determine. A pesar de las muchas exhortaciones que se le hicieron para solicitar licencia, optó por quedarse con el fuero en medio de señalamientos, que tarde que temprano deberán tener un desenlace.

Vienen temas de primera importancia. Es probable que haya consenso en algunos, aunque haya diferencias en las formas. Si no tienen acuerdos en el tema de los feminicidios sería el colmo. Sin embargo, todo es posible, sobre todo, porque en ocasiones tratan de hacer ver posiciones irreconciliables con tal de que quede claro que son diferentes.

A lo que hay que estar atentos es a conocer cuántos legisladores piden licencia debido a que van a meterse en la etapa de suspirantes. El Legislativo termina por serles un estorbo.

Un asunto que no hay que perder de vista es que al interior del oficialismo hay voces inconformes por las formas en que mandan las propuestas desde Palacio Nacional, al igual que pasó con López Obrador.

A las y los legisladores les exigen que no se le cambie ni una coma a las iniciativas. Como se vio en la plenaria del fin de semana pasado de Morena, quedó claro que llegaron al hartazgo. Se les pide defender lo indefendible y a menudo la oposición les pasa por encima, aunque al final la maquinaria se encargue de los votos. No somos de la idea que haya una rebelión, pero no fue nada casual el reclamo.

Muchos de los números que dio a conocer la Presidenta son controvertidos. Por más que se insista en que hay muchos avances respecto a la lucha contra la corrupción y que se han dejado atrás los privilegios, está a la vista que en los sucesos de al menos las últimas semanas se ha visto lo contrario.

No se pueden pasar por alto los desplantes de los hijos del expresidente junto con hechos en los cuales están presuntamente involucrados. La famosa comida en la Condesa tenía muchos objetivos, no sólo se trataba de discutir asuntos que los rodean, también dar para pensar que quizá querían que los vieran.

De igual manera, es cuestionable el silencio ante las evidencias de las formas en que se gobierna en estados donde se ha señalado el uso de factureras, como si no fueran dignos de atención los elementos que se han aportado respecto a otras presuntas irregularidades.

Cuando la Presidenta habla de que se han erradicado los privilegios con situaciones como ésta no hay manera de creer que así sea. No sólo se tratan de estos dos casos, también es cuestión de ver cómo se ha ido dejando el caso de Rocha Moya y del propio Inzunza. Son temas que han afectado y tocado al oficialismo y a la propia Presidencia, y en el camino han tocado claramente al expresidente.

No habrá muchas sorpresas en el periodo ordinario. Sin embargo, no se debe pasar por alto los grandes temas que se van a discutir: feminicidio, Inteligencia Artificial, derechos de las audiencias, cuidados de los adultos mayores y enfermos y el análisis y, seguramente, aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2027, el último que aprobarán los y las diputadas de la presente Legislatura.

Hay luces en materia social en el informe, pero el gobierno, éste y el anterior, siguen bajo la ausencia de autocrítica, y en el camino siguen pensando que sólo ellos tienen la razón, la oposición, que poco se ayuda, no cuenta.

Veremos en el Congreso la máscara contra cabellera de los suspirantes.

RESQUICIOS.

No hay divisiones ni rompimientos, dijo la Presidenta. Por algo lo dijo. Lo que viene puede traer avatares y tsunamis al interior del oficialismo, el mensaje hizo pensar también en quienes imaginan un rompimiento con el silencioso inquilino de Palenque.