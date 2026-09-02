• Cuadro de honor

Nos hacen ver que la estrellita por desempeño sobresaliente en el Segundo Informe de Gobierno fue para el Gabinete de Seguridad federal. La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un pase de lista a los aplicados del salón por los resultados de su administración en esa materia a los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla; Marina, Raymundo Pedro Morales, y Seguridad, Omar García Harfuch. Por supuesto, la mandataria no dejó de agradecer a su segunda al mando, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, quien ha sido clave en el impulso de la estrategia de seguridad desde la atención a las causas, lo que, dijo, ha contribuido a lograr lo que antes parecía inalcanzable: una baja de 51 por ciento en homicidios dolosos, 54 por ciento menos delitos de alto impacto y un acumulado de 63 mil detenidos desde que inició su mandato. El reporte también llegó con miles de armas aseguradas y toneladas de droga decomisadas. El mensaje quedó bastante claro: hay un equipo bien colocado en uno de los asuntos que exigen atención de tiempo completo.

• ¿Un INE censor?

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Con la novedad de que a TV Azteca llegó un requerimiento del INE por la retransmisión del programa “La Casa de los Mañosos”, una sátira elaborada con Inteligencia Artificial que circula en las benditas redes. Fue el partido Morena, el que, nos aseguran, llevó el asunto al instituto, donde entregó un escrito de inconformidad —por el contenido que critica a varias de sus polémicas y relevantes figuras—, en el que pidió retirar publicaciones y frenar su difusión. Nos hacen ver que esa parodia ya le había provocado bastante molestia, pero su llegada a la televisión la exacerbó. Así que el guinda se apuró a correr hacia el instituto con la idea de que éste intervenga y se baje el controversial contenido. Nos hacen ver que por el momento en que ocurre no faltará quien en el debate público asocie el accionar de los guindas con la controversia que generó la propuesta de establecer lineamientos en favor de las audiencias. Por lo pronto, en la ventanilla del INE ya se le dio recepción al documento. Así que pendientes.

• Monreal en acción

Se conoció anoche un video que llamó bastante la atención, nos comentan, en el que a diferencia del comportamiento hosco que automáticamente muchos morenistas asumen hacia integrantes de partidos de oposición, al coordinador de los diputados del guinda, Ricardo Monreal, se le ve conciliando con ellos, particularmente con los coordinadores de las bancadas. “¡Qué pasó, Richard!”, se escucha decir al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras un saludo amable. “Igual, como quedamos, lo importante es que aunque sea firme, es con respeto y con cuidado”, dice el también legislador del tricolor tras reconocer el acuerdo para que fueran escuchadas las posiciones de los distintos institutos políticos. “Vamos a cumplir”, le responde Monreal. En las imágenes también aparecen los momentos en los que el zacatecano se acerca a los líderes panistas Elías Lixa y Ricardo Anaya, y también con la emecista Ivonne Ortega. Cierra el video con una imagen de Monreal circulando entre curules mientras se oye en el salón la intervención de Moreno Cárdenas, sin que afloren gritos ni sombrerazos. Ahí el dato.

• Turbulencias en caso Manzo

Dicen que las señales de que se sigue complicando la ruta para esclarecer el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, siguen apilándose alrededor de su viuda, la actual alcaldesa de ese municipio —y ahora aspirante a la gubernatura de Michoacán—, Grecia Quiroz. Y es que la exsecretaria del edil asesinado, Yesenia Méndez, acaba de denunciar que fue despedida del ayuntamiento que gobierna Quiroz, donde afirmó que tenía base laboral desde 2021. Méndez Rodríguez no pudo encontrar una explicación distinta a esta decisión que el hecho de haber solicitado a la Fiscalía estatal que indague el presunto vínculo de su ahora exjefa con Samuel García Rivero, otro exfuncionario de esa alcaldía que está bajo proceso precisamente por ese crimen y quien, denunció, regresó a la administración municipal con Grecia aun cuando Manzo ya había prescindido de sus servicios. “Mi despido no borrará mi derecho a decir la verdad”, afirmó Méndez, quien planteó que su separación podría tener un trasfondo político. Uf.

• Va de nuevo

Que estemos atentos a la sesión de este jueves del Consejo General del INE, que, nos dicen, ya está un poco cansado de corregirle la plana al partido Somos, que ya suma dos bateadas en su denominación, porque sigue tropezando de nuevo y con la misma piedra, la de incurrir, señalan consejeros, en apropiarse de elementos relacionados con la identidad nacional. Y es que, nos explican, en su afán de defender que “podrán cambiarles el nombre, pero no cambiarles la historia”, presentaron un nuevo diseño que incluye el mismo color y, aunque no la palabra “México”, sí un mapa de la República, por lo que ahora, recordó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, le dieron 48 horas —que vencen mañana— para presentar un nuevo diseño que no viole la ley. El descontento por el rechazo de las y los consejeros no se hizo esperar. Nos cuentan que el líder de esa organización, Guadalupe Acosta Naranjo, anda diciendo que su nuevo nombre y logo ya había sido aceptado, pero que Taddei cambió de opinión repentinamente, según él, por algún manotazo de la 4T. ¿Será?

• Pase usted, consejera

Vaya recibimiento el que tuvo la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, a su llegada a Palacio Nacional para el Segundo Informe presidencial, que hasta, dicen, tuvo que aplicar el famoso charolazo. Nos cuentan que en medio del desfile de los más de 300 invitados especiales, entre gobernadores, legisladores, funcionarios y empresarios, un elemento de seguridad decidió que el vehículo en el que arribaba Alcalde no tenía nada que hacer ahí y, con toda la cortesía posible, le hizo la señal para que se moviera. “No pasa, no pasa, no trae invitación, no hay paso ahorita”, repetía personal de control mientras la camioneta intentaba entrar al estacionamiento. Nos dicen que el protocolo parecía inamovible hasta que alguien bajó el vidrio. Entonces llegó el reconocimiento y, con él, la milagrosa flexibilidad. “¡Ah! ¡Es la consejera! ¡Sí pasa, adelante!”, corrigieron de inmediato. Así de rápido. Nos comentan que en Palacio Nacional, por lo visto, hay filtros rigurosos, aunque algunos, pues sí, duran exactamente lo que tarda una ventanilla en bajar.