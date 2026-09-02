De mal en peor (1/2)

Inversión, nos dice el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, es “la acción y efecto de invertir”, e invertir, nos lo aclara, es, entre otras cosas, “emplear, gastar, colocar un caudal”, lo cual, para ser francos, no nos dice mucho si lo que queremos saber es en qué consiste, en el ámbito de la economía, una inversión. Emplear, gastar, colocar un caudal, ¿en qué y para qué?

Comencemos por el ingreso, que es el producto del trabajo. ¿Qué podemos hacer con él? En primer lugar, gastarlo, si no todo sí una parte, en la compra de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. El segundo lugar, regarlo, si no todo sí una parte, por ejemplo, aportando a una causa con la que nos identificamos. En tercer lugar, atesorarlo, si no todo sí una parte, guardándola en la caja fuerte. En cuarto lugar, si no todo sí una parte, multiplicarlo. ¿Cómo? Realizando una inversión, que es cualquier conducta que tenga como fin la multiplicación de una parte de nuestro ingreso, inversión que puede ser financiera o directa.

¿En qué consiste una inversión financiera? En prestar una parte del ingreso a cambio del interés que nos pagarán por hacerlo. Presto 1 millón de pesos, a un año, al 10%. Si todo sale bien, dentro de un año recibiré 1 millón 100 mil pesos. ¿Por cuánto se multiplicó la parte de mi ingreso que invertí financieramente? Por 1.1, y, suponiendo que durante el periodo de 12 meses no hubo inflación, el poder adquisitivo de la parte de mi ingreso que invertí financieramente también se multiplicó por 1.1.Y no se trata solamente de tener más dinero, sino de tener más dinero con más poder adquisitivo.

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¿En qué cosiste una inversión directa? En utilizar una parte del ingreso para producir y ofrecer algún bien o servicio, y venderlo a un precio que permita obtener una ganancia (venta que depende de la decisión del consumidor de comprar). ¿Por cuánto se multiplicará la parte del ingreso invertida directamente en la producción, oferta y venta de satisfactores? Por el porcentaje de ganancia obtenida.

¿Qué relación existe entre las inversiones financieras y las directas? Si el empresario que quiere invertir directamente en la producción, oferta y venta de bienes y servicios no tiene el dinero para hacerlo, puede pedirlo prestado a cambio del pago de intereses. Quien se lo presta lleva a cabo una inversión financiera a cambio del cobro de intereses, y ese dinero, en manos del empresario, se convierte en una inversión directa, para producir bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades; para crear empleos, ya que para producir alguien tiene que trabajar; para generar ingresos, ya que a quien trabaja se le paga por hacerlo; empleos e ingresos que son condiciones para el bienestar, que es el fin de la economía.

Seamos conscientes de todo lo que depende de las inversiones directas: bienes y servicios, empleos e ingresos, bienestar, y reconozcamos que lo que menos importa es de dónde proviene el dinero que se invierte directamente, sino en dónde se llevan a cabo esas inversiones, habiendo, para nosotros, dos opciones: o en México o en otros países.

¿Cómo vamos, en México, en materia de inversión extranjera directa, que produce satisfactores, crea empleos y genera ingresos? De mal en peor.

Continuará.