En la Cuarta T no hay rompimientos: Claudia Sheinbaum   

En el informe presidencial no se habló de Rubén Rocha Moya ni de Enrique Inzunza, como tampoco de la cancelación de las visas en EU, pero ratificó que en la Cuarta T no hay rompimientos ni divisiones.

Asegura que se consolidan proyecto que nace desde abajo y pone en el centro y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar. Y sostiene que ha garantizado el ejercicio de las libertades y la democracia. Aunque todos los días critica el ejercicio profesional de muchos periodistas, dice que no se ha callado a nadie.

Pero se terminaron los tumultos y el besamanos, por una reunión de amigos y una gran concentración como la que acostumbraban los priistas en pleno Zócalo de la capital.

Sin embargo, en esta ocasión cambia nuevamente el esquema, la Presidenta rendirá su informe ante 300 invitados, los más cercanos a su gobierno, para proceder después a llevarlo a cada una de las 32 entidades del país.

Así, las poblaciones de cada uno de las entidades podrá disfrutar de escuchar nuevamente las bondades del gobierno de Sheinbaum Pardo, los avances del país en materia económica, de seguridad y en el terreno de salud, aunque también podría ocurrir lo sucedido en el tiempo en que no existía el PRI y los reclamos hechos en contra de los Ejecutivos priistas y panistas.

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No hay forma de entender la advertencia de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, en las plenarias de sus diputados y senadores, respecto de que de que el partido en el poder no permitirá se le cuelen candidatos a gobernador o gobernadora para el proceso de 2027 con «vínculos inconfesables, cuentas pendientes o antecedentes cuestionables que pongan en riesgo la viabilidad del movimiento de la Cuarta Transformación”, incluso si estos perfiles resultan ganadores en las encuestas internas, agregó, sin señalar que estas advertencias parten de las denuncias persistentes del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores, de que en México altos funcionarios están ligados a los cárteles del narco y el crimen organizado y sobre todo por el retiro de visas incluso a gobernadores y alcaldes de Morena para con esa sanción advertir que están bajo sospecha o en listas del departamento de Justicia o de la DEA de estar aliados al narco.

En este mismo contexto político la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se fue más a fondo, y sin dramatizar, les dijo a los mismos diputados y senadores que, “rumbo a 2027, ninguna candidatura, aspiración electoral o cálculo personal estará por sobre la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías”.

La contundencia y claridad de ambas advertencias, y de las posiciones de quienes las lanzaron en el seno mismo de las plenarias de senadores y diputados de Morena encabezadas por sus coordinadores y cuadros sobresalientes, del poblano Ignacio Mier, en el Senado, y del zacatecano Ricardo Monreal, en San Lázaro, indican que el mensaje era para algunos de sus integrantes que representan ejes del poder político en el país.

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Con miras a blindar la asignación de recursos federales para los proyectos prioritarios de su administración, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier sostuvo una mesa de trabajo con los 17 diputados federales poblanos de la coalición Morena-PT-PVEM, previa a la discusión del Paquete Económico 2027 en el Congreso de la Unión.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Vía Atlixcáyotl y se planteó como objetivo exponer la agenda legislativa y técnica que la bancada mayoritaria defenderá a partir de septiembre en la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2027. Los legisladores acompañaron al Ejecutivo estatal, estuvieron encabezados por Rosario Orozco y conforman el bloque oficialista, entre ellos se dieron cita: Claudia Rivera Vivanco, Nora Merino Escamilla, Vianey García, Karina Pérez Popoca, Alejandro Carvajal, Antonio López Ruiz, Ignacio Mier Bañuelos, Juan Antonio González Hernández, Miguel Carrillo y Adolfo Alatriste Cantú, quienes conformarán la negociación presupuestal en San Lázaro.

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