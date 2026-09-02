Ni divisiones ni rompimientos: CSP

Al rendir ayer su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ser parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, y en medio de públicos enfrentamientos entre sus militantes, advirtió “que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, e hizo un llamado a quienes forman parte del mismo a “mantener la honradez y preservar la autoridad política y moral en el ejercicio del poder”.

Ante integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, gobernadores e invitados especiales congregados en el Patio Central de Palacio Nacional, presentó un optimista panorama de logros en diversas áreas de su administración, aseguró que “los recursos públicos que antes se utilizaban para excentricidades y gobernar para pocos, se terminó con la llegada de la 4T y debe continuar de esa manera, porque la economía debe estar al servicio de la gente, y eso sólo puede lograrse con honestidad”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En una parte de su informe, la mandataria dijo que México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte, que aquí queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero que cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios, “y mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”.

Destacó los avances de su gobierno en materia de seguridad por la renovación del Poder Judicial y aseguró que ya se percibe una diferencia respecto del pasado, aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento desde que asumió la Presidencia, que la economía se ha mantenido estable a pesar de conflictos externos y el peso se ha mantenido en menos de los 17.

Por segunda ocasión, el Consejo General del INE rechazó la propuesta del emblema del partido político Somos y le dio un plazo de 48 horas para que elimine el mapa de la República detrás de su nombre, porque transmite la idea de representar al país.

Que fueron fuerzas federales y estatales las que abatieron a Luis Enrique Barragán, El R5, nuevo jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos, quien había sustituido a Alfonso Fernández Magallón, La Quiringa, cuyo arresto, hace un mes, originó un bloqueo carretero y quema de transportes en Michoacán.

Fue bajo la manta de la 5.ª plenaria de Morena en la sede de la Cámara alta, desde la que Enrique Inzunza anunciara su regreso al Senado, tras supuestamente haber renunciado a la bancada guinda.