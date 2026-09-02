Sheinbaum: totalmente violeta 

No necesitó ser tajantemente directa para imprimir claridad a un mensaje en cuya vestimenta violeta se significan las luchas sociales, el feminismo y la creatividad institucional sistematizada. Esas reivindicaciones recorren una administración en concertado viraje respecto de la anterior, enriqueciendo y sistematizando un obradorismo profundamente irritante a las oposiciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha conseguido en dos años de mandato desplegar herramientas frente a la depredación interna y externa.

A las y los servidores —sustantivo genérico aplicable lo mismo a mandatarios estatales o municipales, legisladores o jueces— les recordó el fin de la era de “excentricidades y lujos”, como aquéllos para los cuales se utilizaban, antes, los recursos públicos. Tal vez no una sencillez espartana como la expuesta desde Platón en La República, pero sí una sobriedad discreta útil a su gobierno.

Desde el patio de Palacio Nacional, durante su Segundo Informe de Gobierno, más allá de las fronteras y de las vicisitudes generadas por las amenazas arancelarias de Trump o de las difíciles circunstancias provocadas por la guerra en Medio Oriente, Sheinbaum envió un mensaje de estabilidad macroeconómica. Es el tiempo de la mayor fortaleza respecto al dólar y no por el debilitamiento de aquél, dado que no todas las divisas se han fortalecido en proporción semejante a la mexicana. Imposible presumir de lo mismo para los gobiernos previos al cambio de régimen del 2018.

Despliegue de evidencias enriquecido por la estrategia de seguridad pública, al reportarse una reducción de 51% en la incidencia de homicidios dolosos desde octubre de 2024.

La intensa y violeta sobriedad del dato duro. Estrategia de contención frente a las fuerzas desestabilizadoras del entorno global y doméstico, así como la redefinición de la relación entre austeridad burocrática y éxito en la entrega de bienes públicos contra la depredación de algunos y algunas gobernadoras y servidores públicos a quienes Sheinbaum no perdona.

No se exhibe mayor desgaste en confrontaciones narrativas sobre supuestas fisuras dentro del movimiento gobernante, sin negarse la relevancia de las diferencias ante la nimiedad de las fisuras opositoras, a la vista antes de iniciarse el 2027.

“Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, sin evadir la evidencia según la cual las elecciones son precisamente la disputa legítima sobre la mayoría de la voluntad popular.

En la primera fila en el patio de Palacio Nacional, la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, constata la solidez de este engranaje de poder coordinado. La mandataria capitalina envió ayer su propio Informe al Congreso local, siendo ella componente de un binomio enfocado en la entrega de resultados y en la réplica de un esquema de gobierno tan violeta como disciplinado.