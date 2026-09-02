TV Azteca Defiende su libertad de Expresión

TV Azteca de Grupo Salinas, colocó nuevamente sobre la mesa la defensa de la libertad de expresión y de su línea editorial, luego de que una queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) buscara retirar publicaciones y suspender la difusión de contenidos relacionados con “La Casa de los Mañosos”, una pieza de sátira política creada mediante Inteligencia Artificial por terceros y posteriormente difundida en redes sociales y en Azteca Uno. Pero el asunto trasciende la permanencia de una publicación específica. La empresa considera que está en juego la posibilidad de que un medio de comunicación pueda informar, reproducir, comentar y dar espacio a contenidos satíricos o críticos sobre quienes ejercen el poder sin enfrentar presiones para retirarlos de circulación.

Se afirma que: ¿Desde cuándo corresponde a una autoridad electoral decidir qué sátira puede circular, qué crítica resulta admisible o qué puede transmitir un medio sobre quienes gobiernan? La televisora ha fijado una posición clara frente al caso y sostiene que no modificará su responsabilidad editorial ante contenidos que cuestionen a los actores políticos. La compañía recordó que “La Casa de los Mañosos” no fue producida por TV Azteca, sino por terceros, y que el material ya circulaba públicamente en redes sociales antes de ser retomado por sus espacios. El punto central de la controversia se encuentra ahora en la intervención solicitada al INE. La petición plantea una discusión particularmente sensible para la industria de medios: determinar hasta dónde puede llegar una autoridad electoral cuando un contenido difundido por una empresa de comunicación tiene características de sátira, humor o crítica política.

La televisora de Ajusco sostiene que la crítica al poder forma parte de la actividad periodística y del debate democrático. Bajo esa perspectiva, retirar un contenido únicamente porque resulta incómodo para un partido o para funcionarios públicos establecería un precedente que podría extenderse mucho más allá de esta controversia. El caso adquiere relevancia porque la compañía cuenta con espacios informativos, plataformas digitales y diferentes canales de distribución que le permiten llevar contenidos a millones de personas. La libertad para producir, seleccionar y distribuir materiales constituye, por ello, un elemento fundamental de su operación editorial.

En el caso de “La Casa de los Mañosos”, la utilización de Inteligencia Artificial agrega una dimensión adicional. La tecnología permite generar sátiras, representaciones y contenidos políticos que pueden adquirir una enorme difusión en cuestión de horas. Sin embargo, el uso de estas herramientas no elimina la necesidad de proteger el debate público ni convierte automáticamente cualquier material satírico en un asunto susceptible de censura. Permitir que una autoridad determine qué sátira puede difundirse o qué crítica resulta admisible implicaría ampliar considerablemente el alcance de la regulación sobre los medios. La empresa ha planteado que el papel de las instituciones debe ser garantizar las condiciones de la democracia y no convertirse en árbitros de la opinión pública.

La defensa de la televisora ocurre además después de la polémica generada semanas atrás alrededor de los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias. En aquel episodio, TV Azteca y otros actores de la industria cuestionaron posibles efectos sobre la libertad editorial. Ahora, la empresa enfrenta un nuevo frente institucional, esta vez relacionado con contenidos políticos y la autoridad electoral. El contexto vuelve particularmente relevante la posición de TV Azteca ante la proximidad del proceso electoral de 2027. Durante los próximos meses crecerá la cantidad de información, análisis, opinión, parodias y contenidos políticos distribuidos a través de televisión, sitios de Internet y redes sociales.

Por ello, cualquier criterio que establezca el INE en este caso podría tener efectos que alcancen a toda la industria. Si una autoridad electoral puede ordenar el retiro de determinados contenidos por considerar que rebasan ciertos límites, otros partidos y actores políticos podrían recurrir posteriormente a mecanismos similares frente a materiales que consideren desfavorables. El riesgo para los medios no está únicamente en una eventual sanción, sino también existe la incertidumbre editorial que puede generarse cuando las empresas deben decidir si transmitir o no determinados contenidos ante la posibilidad de que posteriormente sean objeto de una denuncia o solicitud de retiro. La libertad de expresión, además, no debería depender de quién sea el destinatario de la crítica. Los partidos y funcionarios públicos tienen la posibilidad de responder, aclarar, desmentir o debatir los contenidos que consideren incorrectos, y ahí está en la Ley el Derecho de Réplica, ¿a caso quedó obsoleto este instrumento?. Lo que debe evitarse es que la respuesta política termine convirtiéndose en un mecanismo institucional para impedir que una determinada expresión llegue a las audiencias. Hoy la empresa de Ricardo Salinas Pliego, considera que su compromiso está con sus audiencias y con el ejercicio de una actividad periodística capaz de someter al escrutinio público a quienes toman decisiones desde el poder. El desenlace de esta controversia será relevante no sólo para TV Azteca, sino para el conjunto de empresas que participan en el mercado mexicano de medios. También será observado por periodistas, creadores digitales y ciudadanos que utilizan las plataformas para expresar opiniones y producir contenidos políticos. De verdad hay políticos tan pulcros que no ofenden con a sus actos a la población mexicana, no sólo con sus excesos exquisitos propios de Bon Viviant, sino su relación con la delincuencia organizada, ¿ésa sí la verá la autoridad electoral?